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Ação conjunta entre as Polícias Civis do Acre e a Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Polícia Civil do Amazonas, recupera mais de 40 cabeças de gado – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 19, 2026



Uma ação conjunta da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI) e da Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil do Amazonas, resultou na recuperação de 45 cabeças de gado furtadas no último fim de semana de uma fazenda pertencente ao deputado federal Eduardo Veloso, localizada no município de Boca do Acre (AM).

Resposta rápida das forças de segurança resulta na recuperação de gado furtado e na prisão de um dos envolvidos. Foto: cedida

Durante a operação, as equipes conseguiram identificar um dos envolvidos no crime, de 45 anos com as iniciais E.A.C., que foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco. O suspeito deverá responder pelo crime de receptação dolosa.

Os semoventes foram localizados em propriedades distintas situadas na região da Vila Caquetá e também no município de Porto Acre, no Acre. A ação coordenada demonstrou a eficiência da integração entre as forças de segurança dos estados envolvidos, garantindo uma resposta rápida ao crime.

As investigações seguem em andamento e estão sendo conduzidas pela delegacia de Boca do Acre, uma vez que a propriedade da vítima está situada naquela região. O objetivo é identificar e responsabilizar todos os envolvidos na ação criminosa.

O diretor do DPCI, delegado Roberth Alencar, destacou a importância do trabalho conjunto para o êxito da operação. “Essa ação demonstra a força da integração entre as instituições de segurança pública. Em um curto espaço de tempo, conseguimos não apenas recuperar os animais subtraídos, mas também identificar um dos envolvidos, que já se encontra à disposição da Justiça”, afirmou o delegado.



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