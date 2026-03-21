Polícia Civil cumpre mandados e prende envolvidos em homicídio ocorrido em Brasiléia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, deu cumprimento na última sexta-feira, 20, a mandados de busca e prisão contra investigados pela morte de Levi Brito Alves, crime ocorrido em novembro de 2025.

De acordo com as investigações, três adultos foram apontados como participantes da execução: A.F.G., A.F.S., e A.J.S.S. Um menor de idade já havia sido apreendido dias antes, também por envolvimento no caso.

Dois dos detidos são considerados executores diretos do crime, enquanto o terceiro teria atuado na articulação do homicídio, contribuindo para o planejamento da ação criminosa.

As equipes policiais localizaram A.F.G. na zona rural de Brasiléia, no km 18. Já A.F.S. e A.J.S.S. foram presos na invasão Francisco Peixoto, localizada atrás do Hospital Wildy Viana.

Durante o cumprimento dos mandados, em um dos endereços alvos da operação, os policiais apreenderam duas armas do tipo rifle calibre .22, uma espingarda, 169 munições calibre .22, 13 cartuchos calibre .32, três cartuchos calibre .28, um cartucho calibre .24, um cartucho calibre .36, além de uma agenda e um aparelho DVR.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. Os presos foram conduzidos à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer completamente a motivação do crime e identificar possíveis outros envolvidos.