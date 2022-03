Ação conjunta evita que carro roubado na Capital seja levado para a Bolívia

Uma família foi rendida por um grupo criminoso e feita refém, sendo mantida amarrada em um cativeiro no Bairro Rosa Linda

Um assalto realizado na cidade de Rio Branco, capital do Acre, teve seu desfecho na tarde desta terça-feira, dia 15, quando uma ação conjunta evitou que um veículo, modelo VW/Saveiro, placas RSV4A37, fosse levado para o lado boliviano, na cidade de Cobija, capital do estado Pando, na fronteira do Acre.

Segundo foi apurado, uma família foi rendida por um grupo criminoso e feita refém, sendo mantida amarrada em um cativeiro no Bairro Rosa Linda. O condutor do carro identificado pelas iniciais N. F. S. N. de 22 anos, teria recebido a missão de trazer o carro para a Bolívia e iria receber a quantia de mil reais. Esse seria o segundo que levaria.

A prisão do condutor foi possível com a participação de policiais da PRF, CPCães do BOPE, além de policiais militares do 5º Batalhão do Alto Acre. O veículo após ser levado para a fronteira, foi acompanhado até a cidade de Epitaciolândia, sendo abordado já em frente do fórum da Comarca.

Com as informações passadas pelo detido, foi possível localizar a casa no Bairro Rosa Linda, onde as vítimas estavam amarradas, podendo serem liberadas (ou não), após o veículo ser entregue no lado boliviano. O local foi cercado e os demais envolvidos presos em flagrante.

Segundo uma das vítimas que foi até a cidade de Epitaciolândia para buscar o veículo, contou que foram abordados pelos bandidos armados dizendo que somente queriam o carro. Todos foram levados para uma casa abandonada no bairro citado, sendo libertados sem nenhum ferimento.

