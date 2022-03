Homem que usou van de prefeitura para transportar droga é condenado a 8 anos

Por Antônio Malvadeza

O desempregado Samuel Araújo da Cunha, que dezembro do ano passado foi flagrado numa van da prefeitura de Brasiléia transportando pacientes que fazem hemodiálise para a capital do Acre com 157 quilos de oxidado de cocaína, foi condenado a oito anos e seis meses de prisão em regime fechado, por tráfico de entorpecentes.

A decisão é do Juiz Raimundo Nonato da Costa Maia, da 3ª Vara Criminal de Rio Branco. Na sentença, o magistrado levou em conta a gravidade concreta do caso que envolve traficantes estrangeiros, de altíssima quantidade de drogas e pagamento em dinheiro. Samuel não terá o direito de recorrer da sentença em liberdade.

No dia 2 de dezembro do ano passado, uma guarnição do Grupo Especial de Fronteira abordou nas proximidades da Vila Acre, já em Rio Branco, a ambulância da Prefeitura de Brasiléia que era usada para transportar semanalmente pacientes dependentes de hemodiálise até Rio Branco.

Escondidos entre os bancos e dentro de mochilas, os comandados do delegado Rêmulo Diniz encontraram 57 quilos de cloridrato de cocaína. Samuel confessou que havia recebido a droga de um boliviano e que aceitou a tarefa por estar passando necessidade, e que pelo trabalho ganharia R$10.000,00.

