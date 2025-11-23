Ação do Juntos Pelo Acre reúne milhares de pessoas e movimenta três escolas da Sobral com atendimentos de saúde, lazer e cidadania





Mais de 50 serviços marcaram este sábado, 22, na regional da Baixada da Sobral, com o programa Juntos Pelo Acre. Milhares de pessoas participaram de atividades de autocuidado, atendimentos de saúde, profissionalização, recreação e outros.

As atividades iniciaram pela manhã em três escolas próximas. A Escola Marina Vicente Gomes ficou responsável por entregar os títulos do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), todos os atendimentos de saúde e hortas em pequenos lugares. A Governador José Augusto concentrou toda a parte de recreação, games e brincadeiras para crianças e adolescentes. E a Jovem Boa União concentrou oficinas, oportunidades, cursos profissionalizantes, emissão de documentos, negociação de dívidas, assistência social, cadastro na tarifa social da energia elétrica, atendimento jurídico e outros.

O cuidado com a saúde concentrou centenas de pessoas logo no início da manhã. Consultas com clínico geral, reumatologias, pediátricas, ginecológicas, oftalmológicas, exames, testes, vacinas, oficinas ortopédicas e outras especialidades atraíram quem precisava de encaminhamento e solucionar alguma enfermidade.

Francisco Charles Leão, que é mototaxista, foi logo buscar a consulta com o reumatologista para resolver o problema nas mãos, acarretado pelos movimentos repetitivos na atuação da profissão de motociclista. Ele destaca o atendimento eficiente das equipes do programa.

“Aqui o atendimento tá sendo excelente, muito bom, maravilhoso, tô gostando. Por conta que eu trabalho de mototáxi, eu faço muito movimento com as mãos, né? Aí tinha dores, muita dor. Hoje está uma maravilha, excelente”, destacou.

Na abertura, a vice-governadora e chefe da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que coordena as ações do Juntos Pelo Acre, destacou que a programação já alcançou todos os municípios do estado, locais de difícil acesso, como terras indígenas e comunidades ribeirinhas: “Ao todo, já são mais de 150.000 pessoas que foram atendidas pelo programa Juntos Pelo Acre, com seus diversos serviços, que a gente leva de acordo com a necessidade do local.”

Mailza frisou ainda o papel social da iniciativa: “Este programa é pra isso: pra trazer tudo aquilo que o Estado deve entregar ao cidadão de uma forma mais rápida, mais célere, de uma forma mais eficiente, num lugar só, perto de você, de modo que você consiga superar algumas dificuldades em detrimento da distância, em detrimento da condição econômica, em detrimento do tempo que você tem”, disse.

Para garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência, o programa tornou tudo acessível, com intérprete de Libras para pessoas surdas que buscavam os serviços e equipes de acolhimento para o direcionamento aos locais certos de atendimentos.

Para quem procura cuidar dos dentes e saber como fazer uma boa escovação, não faltou orientação. O programa Um Sorriso do Tamanho do Brasil, da Associação Brasileira de Odontologia, levou conscientização, ensinou como fazer uma boa escovação, fez tratamentos dentários e entregou kits odontológicos.

A coordenadora da regional do programa, Wania Tojal, disse que foi detectado pelo programa que o Acre tem um índice de Cariados, Perdidos e Obturados (CPOD) muito alto, que é um índice que detecta cáries na população, principalmente na população infantil.

“E nós estamos desenvolvendo um trabalho não só de conscientização, mas estamos fazendo um atendimento mesmo em RT, que é uma técnica nova, onde a gente consegue fazer restaurações não traumáticas com o uso de um material específico que fica liberando flúor. Então, com isso, a gente vai melhorar a qualidade de vida do paciente, porque além de tratar a cárie, a gente fica alimentando a boca com flúor por maior quantidade de tempo”, disse.

A parte de oftalmologia contou com a parceria da Ótica Visão. E as consultas ginecológicas contaram com 30 vagas dentro da escola e mais atendimentos na carreta mais especialidades com exames específicos para mulheres.

No atendimento pediátrico, a mãe da Maria Cecília Santos, a Clara Araújo, aproveitou a oportunidade para fazer uma consulta de rotina da sua bebezinha de seis meses. Ela elogiou a iniciativa e destacou a importância. “Eu tô achando ótimo, né? Nos bairros periféricos, onde necessita muito de atenção do povo. Então tá sendo excelente, tanto pra mim, claro, e pras crianças, pros populares de perto”, explicou.

Durante o dia, também foi realizada uma avaliação com órtese e prótese para pessoas com deficiência, com o objetivo de averiguar as necessidades da comunidade de forma gratuita.

Satisfação no olhar da população

Para quem busca serviços de bem-estar, o Vestuário Social já era um dos mais aguardados. Com cinco mil kits de roupas femininas, o serviço buscava garantir que cada morador da Sobral que necessita garantisse seu kit, como a dona do lar Evandra Dantas, moradora do bairro Boa Vista.

Evandra conta o que a motivou: “Foi a minha segunda via do RG, que lá na OCA é pago, uma taxazinha, né? E já como o governo liberou aqui gratuito, aí eu vim. E já fiz outro serviço, como consultar minha filha e outros. Ela fez pediatra. E o vestuário eu achei ótimo, ótimo mesmo”, realçou.

“E nós temos o guarda-roupa social, que é um sucesso, são peças recebidas da Receita Federal, e aqui também eu faço agradecimento ao presidente, ao superintendente da Receita Federal, que disponibilizou esses objetos, esses outros, pra que a gente atendesse as nossas mulheres queridas de todo o estado”, destacou a vice-governadora Mailza Assis.

Feliz em participar da ação, o aposentado Aloísio Rodrigues de Souza, que é pessoa com deficiência, fez questão de destacar a efetividade dos serviços e a felicidade com o atendimento. “Eu achei super legal. Fui bem atendido. Me levaram, me carregaram, que eu não precisava nem ser carregado, e fui carregado porque acharam que eu só tinha uma perna e eu precisava de mais apoio. E me deram todo apoio que eu precisei.”

Já o microempreendedor João Lopes da Silva, do bairro Bahia Velha, participou da emissão da segunda via da sua carteira de identidade, emitida pela Polícia Civil. Mais de 170 atendimentos do órgão foram realizados, garantindo documentos de forma gratuita e próxima da população: “Foi legal, bacana. Deus é bom, né, pra todo mundo. Porque lá no centro paga 120. Deus é bom, né”, expressou o vendedor.

Unindo setor público e iniciativa privada, a Energisa garantiu ao programa Juntos Pelo Acre a manutenção com energia durante todo o evento. Além disso, ofereceu o cadastro da Tarifa Social de Energia Elétrica, que pode garantir até 100% de desconto na conta de luz em até 80 kW/h por mês.

O coordenador da unidade, Alysson Bondezan, destaca que a empresa leva a equipe pra poder levar informações, cadastrando também as pessoas para que possam concorrer as trocas de geladeira pelo processo de eficiência energética da Energisa, além de ventiladores e lâmpadas.

“Além também de negociações, né, as pessoas também nos procuram pra tentar fazer algum tipo de parcelamento ou verificar como é que tá sua situação junto com a empresa. E hoje, um dia muito especial. Nós estamos aqui desde cedo, né, atendendo as pessoas, e estamos aqui — quem precisar, estamos aqui dispostos a trabalhar e levar pra vocês as informações e o melhor: energia de qualidade também”, disse o representante.

Diversão garantida

A parte de games e recreação também foi sucesso entre as crianças e adolescentes. Durante a manhã, 38 equipes disputaram torneios de futsal, além do interbairros de games, os games retrô, pinturas faciais, jogos ambientais, além de exposição do Corpo de Bombeiros, do Grupo de Operações de Fronteira (Gefron), do programa Acre Pela Vida, e da minicidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), entre outros.

O adolescente Diego Lucas do Vale, do 2° ano do Ensino Médio, veio do bairro Quinze para participar do campeonato de games retrô e estava ansioso pelo prêmio que teria ao final da competição. “É gratificante estar aqui, por conta que aqui no Acre não é muito comum ter interbairro, né, de jogo. E por isso que eu tô aqui”, descreveu.

Parceiros fundamentais

Várias pastas e instituições fizeram o evento acontecer, entre elas as secretarias de Estado de Saúde (Sesacre), Educação e Cultura (SEE), Turismo e Empreendedorismo (Sete), Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Mulher (Semulher), Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Meio Ambiente (Sema) de Administração (Sead); além da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa).

E ainda o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), Polícia Civil, Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e o de Justiça (TJAC), Correios – Balcão Cidadão, Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), Sistema Nacional de Emprego (Sine), Polo Digital, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a Defensoria Pública, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre (Ageac), Detran, Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre), Polícia Militar (PMAC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Programa Acre Pela Vida, Federação de Futebol Feminino do Acre, da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), além da Santa Casa de Misericórdia, da Clínica Eduardo Velloso, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Energisa e outros

