Em clima de festa e alta expectativa, moradores do bairro Sibéria aguardam entrega de ponte histórica em Xapuri com churrasco





O clima em Xapuri está diferente neste domingo, 23. Os moradores do bairro Sibéria se organizaram na sede da Associação do bairro para comemorar e esperar a entrega da tão sonhada Ponte Jamil Félix Bestene, mais conhecida como “Ponte da Sibéria”, aguardada pela população há mais de três décadas.

A ponte, orçada em R$ 47,6 milhões, foi viabilizada com R$ 30,9 milhões em recursos próprios do governo e R$ 16,6 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 7.935 (43,5%) moradores da cidade estão na zona rural, sendo os principais beneficiados pela obra.

Para os moradores, o clima é de uma nova era para Xapuri, já que a ponte é uma revolução na mobilidade do município.

A estrutura contempla uma ponte de concreto com 389m de extensão, além de pavimentação, rede de drenagem, sinalização e implantação de uma interseção viária com rotatória, melhorias que ampliam a trafegabilidade e promovem mais conforto e segurança para a população da região.

A entrega da ponte no bairro Sibéria, em Xapuri, foi marcada por emoção e celebração entre os moradores. Durante o churrasco comunitário, muitos relembraram a longa espera de mais de três décadas pelo benefício.

A moradora Lucimar de Oliveira, que vive há 20 anos na região, destacou a importância da obra para os mais idosos.

“Hoje é uma coisa maravilhosa que Deus deixou para nós. É muito importante para quem já tem idade e precisa atravessar carregando seus produtos. Agora não será mais preciso esperar alguém buscar, podemos passar pela ponte com dignidade”, disse.

Ela lembrou que os moradores sonhavam com a ponte há mais de 30 anos e que muitos já haviam perdido a esperança.

“Graças a Deus foi realizado. Sempre tive fé que um dia eu ainda ia passar por essa ponte caminhando com meus próprios pés”, afirmou. Emocionada, contou que enfrentou problemas de visão e chegou a morar fora por oito meses em tratamento, mas nunca deixou de acreditar que veria a obra concluída.

Já Ana Maria Lessa da Silva, que veio de Rio Branco para acompanhar a inauguração, ressaltou o vínculo da família com a comunidade. Sua sogra é uma das primeiras moradoras da Sibéria, com mais de 50 anos de residência.

“Há mais de 30, 40 anos o povo sonhava com essa ponte e achava que era impossível. Hoje é uma grande realização, uma alegria para todos”, disse.

Ana Maria acrescentou que a obra vai beneficiar principalmente os moradores das colônias e ramais, que terão mais facilidade para transportar suas plantações.

“Daqui já vamos direto para a cerimônia ver esse sonho que o governador Gladson Camelí proporcionou”, disse.

O presidente da Associação dos Moradores do bairro Sibéria, Josimar dos Santos Silva, destacou que este domingo representa um momento histórico para Xapuri e para toda a região do Alto Acre. Segundo ele, a entrega da ponte é a realização de um sonho coletivo que vinha sendo aguardado há décadas.

“A Sibéria e Xapuri vivem hoje um momento especial. Estamos recebendo essa tão esperada obra do governo do Estado do Acre. Foi uma promessa feita ainda quando Gladson Camelí era senador e reafirmada na campanha para governador. Em 2022, lançamos a obra com uma grande festa na comunidade e agora estamos colhendo os frutos, recebendo essa ponte com muito carinho”, afirmou.

Silva ressaltou que a ponte representa uma verdadeira revolução na mobilidade da cidade, beneficiando não apenas os moradores da Sibéria, mas toda comunidade. Ele lembrou que a comunidade da Sibéria concentra cerca de 42% da população de Xapuri, incluindo assentamentos do Incra e a Reserva Extrativista Chico Mendes.

“Boa parte da produção agrícola e pecuária sai do lado da Sibéria. É uma obra de grande envergadura que vai beneficiar toda a população de Xapuri, em especial aos moradores da nossa comunidade”, disse.

A cerimônia de entrega será feita às 16h pelo governador Gladson Camelí ao lado da presidente da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes.

Em clima de festa e alta expectativa, moradores do bairro Sibéria aguardam entrega de ponte histórica em Xapuri com churrasco





