Acidente em condomínio de luxo de Rio Branco termina com vítima em estado grave no

O motociclista Gilmar Mendes dos Santos, 42 anos, ficou gravemente ferido após colidir a própria motocicleta em um carro na noite deste domingo (23), na saída da Chácara Ipê, área nobre de Rio Branco.

Segundo informações de amigos da vítima, eles estavam participando de uma confraternização e supostamente estava bebendo. Quando terminou o evento, Gilmar e um amigo saíram do condomínio em uma motocicleta modelo Lander, de cor azul, e acabaram batendo em um carro modelo Peugeot de cor prata.

Devido o impacto, Gilmar teve múltiplas fraturas pelo corpo, além de ficar com uma lesão no tendão. Já o amigo de Gilmar não teve frauturas e não precisou de antendimento médico, ficando inclusive no local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico, porém, devido à gravidade, os socorristas pediram apoio da viatura de suporte avançado 01, que interceptou a ambulância básica na Avenida Ceará e encaminhou Gilmar em estado de saúde grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos. a moto de Gilmar foi removida por amigos.

