Acidente entre motos deixa 3 pessoas gravemente feridas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado e enviou 3 ambulâncias para prestar os primeiros socorros às vítimas e, em seguida, encaminhou todos ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. Foi constatado um traumatismo crânio em um dos feridos, os outros dois sofreram escoriações e uma possível fratura.

Policiais militares e agentes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) estiveram no local do acidente e isolaram a área para a chegada da perícia. Os militares confeccionaram um boletim de ocorrência de trânsito, e os veículos foram removidos por um guincho para o pátio do Detran.

