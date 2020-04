Acre tem sétima morte por covid-19 na madrugada, idoso de 85 anos foi infectado no PS

Na madrugada desta segunda-feira (20) mais uma morte foi confirmada por coronavírus no Acre. Trata-se de um idoso de 85 anos, conhecido como Mestre Cravo, que estava internado no Pronto Socorro de Rio Branco e teria pego a doença lá. A Secretaria de Estado de Saúde prepara uma nota com mais detalhes sobre o caso

Esta é a sétima morte confirmada pela covid-19 no estado. Duas, das três que ocorrem na tarde de sábado e que estavam em análise, deram negativo para a doença, uma terceira suspeita aguarda para saber se a causa da morte foi a doença.

