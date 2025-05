Acre apresenta estratégias de restauração florestal e regularização ambiental em curso no Pará

Gestoras da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre (Sema) participaram da capacitação sobre Restauração Florestal realizada em Santarém, no Pará. O evento iniciou na segunda-feira, 5, e encerrou nesta sexta-feira, 9, com o objetivo de capacitar gestores, técnicos e extensionistas na adequação ambiental de propriedades rurais e na elaboração de Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e/ou Alteradas (Prada).

O curso, ministrado por representantes da Embira Consultoria Ambiental, abordou os principais conceitos ecológicos aplicados à restauração florestal, com foco nas metodologias utilizadas para diagnóstico ambiental, conforme a legislação ambiental vigente.

A proposta visa promover a compreensão técnica e prática da adequação de imóveis rurais, destacando os benefícios ecológicos, sociais e econômicos no contexto do bioma amazônico.

A equipe de gestores da Sema foi composta pela chefe do Departamento de Silvicultura da Sema, Tayna Neri; pela gerente operacional do setor de regularização ambiental, Amanda Holanda; e a analista ambiental Tamara Moura.

As gestoras apresentaram as estratégias adotadas pelo Estado para promover a restauração florestal. Entre as ações realizadas destaca-se a implementação dos Sistemas Agroflorestais (SAFs) em propriedades rurais de até quatro módulos fiscais, medida que tem impulsionado os avanços na política de restauração florestal do Acre.

A gerente operacional do setor de regularização ambiental, Amanda Holanda, destaca a importância da participação da Sema no curso.

“Essa capacitação é fundamental para atualizar técnicos, extensionistas e gestores da Sema do Acre, Pará e Amazonas sobre o status do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental, tanto em termos quantitativos quanto nos fluxos de regularização. No caso do Acre, a formação contribui diretamente para a elaboração dos Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e/ou Alteradas (Pradas)”.

A analista ambiental da Sema, Tamara Moura, ressalta a relevância da capacitação para o fortalecimento das ações de restauração florestal no Acre.

“Esse curso foi essencial para aprimorar nossos conhecimentos técnicos e práticos sobre a restauração florestal, especialmente considerando os desafios que enfrentamos hoje no estado do Acre em relação à degradação das áreas florestais”.

A capacitação contou ainda com atividades práticas de visita a uma propriedade rural com diferentes estágios de recuperação. A experiência permitiu a aplicação de métodos de acompanhamento e monitoramento ambiental, além da análise dos processos necessários para adesão ao PRA, elaboração do Prada e formalização do Termo de Compromisso Ambiental (TCA), com base em levantamento realizado in loco.

