Governador Gladson Camelí vistoria obras do Complexo Viário da Avenida Ceará

O governador do Acre, Gladson Camelí, esteve no final da tarde desta sexta-feira, 9, vistoriando o trecho de obras do futuro Complexo Viário da Avenida Ceará, em Rio Branco. A visita teve como objetivo acompanhar os preparativos para a interdição parcial do trânsito na região, que terá início na próxima segunda-feira, 12, e se estenderá por várias semanas. A intervenção marca mais um passo importante na execução de uma das maiores obras de mobilidade urbana da capital acreana.

A interdição compreende o trecho entre a empresa Polo Car, na Avenida Getúlio Vargas, até o semáforo da Rua José de Melo, onde duas das quatro pistas serão fechadas para que seja iniciada a perfuração das estacas da alça 4 do viaduto. Essa etapa é necessária para viabilizar o rebaixamento da avenida, que servirá de base estrutural ao novo complexo.

Durante a visita, o governador reforçou a importância estratégica da obra e pediu compreensão aos motoristas e moradores da região. “Estamos mantendo todo o nosso planejamento para que, neste período de verão, as principais obras de infraestrutura que visam melhorar o trânsito e a qualidade de vida da nossa população avancem com mais rapidez. Quero aproveitar para pedir paciência à população, principalmente àqueles que passam diariamente por esse trecho da Avenida Ceará com a Getúlio Vargas. Essa é uma obra que vai ser concluída e trará muitos benefícios para a mobilidade urbana da nossa capital”, afirmou Cameli.

A execução do projeto é coordenada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) para organização do trânsito. A operação de escavação será feita com equipamentos de alta tecnologia, que já passaram por testes de desempenho, e seguirá um cronograma que prevê a execução das obras em uma alça de cada vez, com duração média de 20 a 30 dias por etapa, para reduzir os impactos no tráfego.

O Complexo Viário da Avenida Ceará é fruto de um convênio entre o governo do Acre e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O investimento total ultrapassa R$ 22 milhões, sendo cerca de R$ 17 milhões provenientes de emenda parlamentar e mais de R$ 4 milhões de contrapartida do Estado.

Com a implantação do complexo, a expectativa é de que a trafegabilidade no entroncamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas seja significativamente aprimorada, garantindo mais fluidez e segurança ao trânsito de uma das regiões com maior fluxo de veículos da capital.

