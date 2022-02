Acre confirma mais 930 novos infectados pela Covid e quatro óbitos pela doença — Foto: Geisy Negreiros/G1

O boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou 930 novos infectados pela Covid-19 nesta quarta-feira (9) e quatro mortes pela doença. O número de infectados saiu de 107.864 para 108.794 e o de mortes subiu para 1.909.

Há 1.020 exames de RT-PCR aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).Registros de mortes por Covid mês a mês no AcreDados são de janeiro a dezembro de 2021 e janeiro de 2022727213113125425426726713313376766161151524247733332020Janeiro de 2021Fevereiro de 2021Março de 2021Abril de 2021Maio de 2021Junho de 2021Julho de 2021AgostoSetembroOutubroNovembroDezembroJaneiro de 2022050100150200250300Fonte: Sesacre

Em todo o estado há 80 pessoas internadas, das quais 78 com teste positivo, conforme o boletim.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado caiu para 64%. Dos 30 leitos de UTI existentes, 19 estão ocupados. São 20 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 11.833 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 212, já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 1,8%.

Mortes por cidade

Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 38 Assis Brasil 24 Brasiléia 45 Bujari 17 Capixaba 17 Cruzeiro do Sul 175 Epitaciolândia 37 Feijó 66 Jordão 2 Mâncio Lima 33 Manoel Urbano 15 Marechal Thaumaturgo 13 Plácido de Castro 21 Porto Acre 40 1 Porto Walter 7 Rio Branco 1.123 3 Rodrigues Alves 14 Santa Rosa do Purus 7 Sena Madureira 85 Senador Guiomard 43 Tarauacá 49 Xapuri 33 Total 1.905 3

Fonte: Sesacre

Mortes

Das quatro mortes três vítimas são de Rio Branco e uma de Porto Acre.

Vítimas:

Natural de Porto Acre, R.C.S, de 63 anos, deu entrada no dia 4 de fevereiro e faleceu no dia 7 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.



Natural de Rio Branco, M.P.R, de 86 anos, deu entrada no dia 31 de janeiro e faleceu no dia 7 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.



Natural de Rio Branco, J.P.L, de 71 anos, deu entrada no dia 7 de fevereiro e faleceu no dia 8 de fevereiro, na Unidade de Pronto Atendimento do 2° Distrito.



Natural de Rio Branco, G.N.S, de 70 anos, deu entrada no dia 1 de fevereiro e faleceu no dia 7 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.

Casos de Covid-19 por cidades

Cidades Total Casos Novos Acrelândia 2.155 0 Assis Brasil 1.929 0 Brasiléia 3.494 0 Bujari 1.435 0 Capixaba 814 0 Cruzeiro do Sul 9.398 0 Epitaciolândia 1.792 0 Feijó 3.652 0 Jordão 716 0 Mâncio Lima 3.020 0 Manoel Urbano 948 0 Marechal Thaumaturgo 1.476 0 Plácido de Castro 2.342 0 Porto Acre 1.815 0 Porto Walter 556 0 Rio Branco 51.990 0 Rodrigues Alves 1.030 0 Santa Rosa do Purus 1.027 0 Sena Madureira 6.691 0 Senador Guiomard 1.406 0 Tarauacá 6.857 0 Xapuri 3.321 0 Total 108.794 930

Fonte: Sesacre

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 2.554

Xapuri – 1.694

Tarauacá – 1.588

Mâncio Lima – 1.561

Santa Rosa – 1.517

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp