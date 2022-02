Quase 500 mil pessoas ainda não tomaram a dose de reforço no Acre

Quase 500 mil pessoas precisam completar o esquema vacinal contra a Covid-19 e tomar a dose de reforço no Acre. O número é referente às pessoas com idade a partir de 18 anos que podem tomar a dose adicional.

O dado é do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI) referente à vacinação no estado até essa segunda-feira (7). A meta do programa é imunizar 581.615 pessoas e, desse total, apenas 93.658 tomaram a dose de reforço.

O total representa apenas 16,10% da meta almejada.Cobertura vacinal de dose de reforço contra Covid-19 no AcreDados até 07/02/2022Meta: 581.615Doses aplicadas : 93.658Meta

581.615

Fonte: PNI/Acre

Com relação às pessoas que tomaram a primeira dose da vacina, o levantamento mostra que o estado já atingiu a marca de 88,92% de vacinados. A meta é aplicar a 1ª dose em 690.834 pessoas e 614.308 já tomaram.

Sobre a segunda dose, 70,96 do público-alvo se imunizou. o que corresponde a 490.225 mil pessoas do total de 690.834

Em Rio Branco, a população pode tomar a 1ª, 2ª e dose de reforço nas Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps), na Policlínica Barral y Barral e até no prédio da Vigilância Epidemiológica da capital acreana.

Basta apresentar a carteirinha de vacinação e se imunizar. O atendimento é feito das 8h às 16h diariamente, com exceção dos domingos quando, geralmente, não há vacinação.

Cidades com menor índice de vacinação

Os dados do PNI revelam como está o índice de vacinação nas cidades do estado. A cidade de Brasileia, no interior, alcançou até essa segunda apenas 3,47% do público-alvo. Segundo os dados, a saúde municipal deve aplicar a dose de reforço em 18.048 moradores e até o momento apenas 627 completaram o ciclo vacinal.

Além de Brasileia, outra três cidades não alcançaram nem 10% dos moradores com o ciclo vacinal completo:

Manoel Urbano – apenas 280 pessoas (4,86%) do total de 5.763 (4,86%) tomaram a dose de reforço;

– apenas 280 pessoas (4,86%) do total de 5.763 (4,86%) tomaram a dose de reforço; Senador Guiomard – apenas 1.358 pessoas (8,72) do total de 15.566 tomaram a dose de reforço;

– apenas 1.358 pessoas (8,72) do total de 15.566 tomaram a dose de reforço; Rodrigues Alves – apenas 1.037 pessoas (9,45%) do total de 10.969 tomaram a dose de reforço.

Índice de vacinação com a dose de reforço nas cidades do Acre — Foto: Reprodução

O município acreano com a maior cobertura vacinal é Jordão, com 34,66%. Na cidade, 1.420 moradores estão totalmente imunizados dos 4.097.

A capital acreana, Rio Branco, aparece com cobertura de 18,43% do público-alvo. A meta do PNI é imunizar 284.722, mas apenas 52.488 tomaram a dose de reforço.

A reportagem tentou falar com a Secretaria de Saúde Municipal, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Terceira onda

Em janeiro, o Acre bateu recorde de casos positivos para a doença. O estado registrou um total de 12.876 pessoas infectadas pela doença, o mês com maior número de casos desde o início da pandemia. Esse total é quase que 90% maior do que o número registrado em janeiro de 2021, que foi 6.847.

A explicação para o aumento é a chegada da variante Ômicron no estado.

Se o número de casos positivos de Covid-19 em janeiro deste ano assusta, o número total de vítimas fatais reduziu em relação a janeiro do ano passado. Nos primeiros 31 dias de 2022, o Acre teve 20 mortes pela doença. Já em janeiro 2021, 72 pessoas perderam a vida para a Covid. A redução é de mais de 72% entre os períodos avaliados.

Cidades em bandeira amarela

Após registrar recorde de casos de Covid-19 em 24 horas, o governador Gladson Cameli manteve todas as cidades do Acre em nível de atenção (bandeira amarela) na classificação de risco da pandemia até o dia 28 de fevereiro. O decreto com a medida foi publicado na edição de terça-feira (1) do DOE.

Desde a última classificação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, no dia 24 de dezembro do ano passado, as cidades do Acre foram todas colocadas na faixa amarela.

Nessa faixa os setores e atividades comerciais e sociais podem funcionar com lotação de 50% da capacidade de público.

