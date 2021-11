Acre é o estado com a maior queda nos assassinatos em 2021

O Estado do Acre teve a maior redução de assassinatos do país em 9 meses de 2021, conforme dados do Monitor da Violência, índice nacional de homicídios, com base em dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

A redução foi de quase 29,7% no período de janeiro a setembro deste ano em comparação a igual período de 2020. Foram 154 crimes violentos letais – homicídios dolosos, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios – registrados neste ano contra 219 do ano passado.

O número de mortes violentas também foi menor no Acre em setembro, entre os demais estados. Foram oito mortes, entre homicídios dolosos e feminicídios.

No Brasil, a queda foi de 4,7%. De janeiro a setembro deste ano, foram registradas 30.954 mortes violentas, contra 32.471 nos mesmos meses de 2020. Ou seja, 1.517 a menos. Estão contabilizadas no número as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, coronel Paulo Cézar Araújo, atribui a diminuição dos crimes a três fatores: retomada da disciplina nos presídios, aumento de recursos (humanos, financeiros e logísticos) para o combate na fronteira e integração das forças.

“Destaco a [Operação] Fico, força-tarefa integrada de combate ao crime organizado formada pelas forças federais e locais de segurança, bem como a parceria firmada com o Gaeco, por meio das polícias Militar e Civil, que tem permitido uma série de operações que impactam diretamente no crime organizado”.

Além do Acre, outros estados que também tiveram menor número de mortes nos nove meses avaliados foram Sergipe (29,4%) e o Distrito Federal (20,5%).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp