Acre fecha março com saldo positivo na geração de emprego e soma mais de 4,8 mil novas vagas nos últimos doze meses

A geração de empregos no Acre permaneceu com saldo positivo em março, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados na última quarta-feira, 30 de abril. O balanço do Ministério do Trabalho e Emprego mostra, ainda, que no acumulado dos últimos 12 meses já são 4.897 novos postos criados.

Somente em março foram 354 novas vagas. Nos últimos 12 meses, Rio Branco liderou a geração de empregos, com 2.861 novos postos, seguido de Cruzeiro do Sul, que gerou 736 novas vagas.

Na visão do governador Gladson Camelí, poder público e privado precisam unir esforços para que os resultados sejam sentidos na população.

“O que costumo dizer é que um setor privado forte é sinônimo de um ambiente propício para os negócios e a geração de emprego e renda, consequentemente. E quando a gente fala isso, estamos falando de criação de vagas, redução do desemprego e desenvolvimento econômico do estado”, destaca.

O titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, fala que todas as ações foram pensadas de maneira que o resultado seja sentido a curto, médio e longo prazo. O direcionador dessas condutas foi um plano decenal desenvolvido pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), que traçou eixos prioritários.

“O governo tem um plano, no qual olhou dez anos à frente e estabeleceu eixos de ações prioritárias, entre eles: fomento à indústria; inovação, que é um campo que estamos trabalhando para geração de emprego e renda, novas empresas, novos produtos, geração de empresas e geração de novos empregos e empreendedorismo. São eixos prioritários que estão dentro desse plano decenal que estamos desenvolvendo por meio de ações com diversas secretarias, cada uma cumprindo seu papel”, pontua.

Um guarda-chuva de medidas está sendo tomado, e abrange desde a gastronomia, serviços, pequenos negócios até a produção rural. Para que novas empresas surjam, é necessário também manter as que já existem. Para isso, Mesquita destaca o programa de incentivos fiscais destinado à indústria.

“Hoje o governo tem um programa claro de incentivos à indústria, no qual podemos fazer concessão de terrenos, e temos em torno de 95% a 85% de redução da carga tributária do ICMS. Essas propostas vêm fomentando as indústrias e gerando empregos. Lembrando também que o governador lançou o programa de compras governamentais voltado para a indústria. Aqueles produtos que o governo precisa comprar e que têm indústria local, estamos comprando direto desses locais”.

