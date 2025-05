Vice-governadora Mailza visita Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, realizou uma visita ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (DTCEA-RB), localizado no Aeroporto Internacional Plácido de Castro, em Rio Branco. A visita ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 7.

Recebida pelo Comandante Capitão Especial Aéreo CTA Gazoni Cilio, Mailza conheceu de perto o arcabouço operacional do centro que atua de forma estratégica na segurança do espaço aéreo da região Norte, sendo parte integrante do sistema do Comando da Aeronáutica (COMAER). “A gente não imagina o trabalho invisível que tem por trás de toda essa estrutura altamente tecnológica e essencial para o controle e segurança de voos na nossa região”.

Ainda de acordo Mailza, valorizar e conhecer esse trabalho silencioso é reconhecer a importância da Força Aérea Brasileira no apoio à soberania e ao desenvolvimento da Amazônia. “O Acre e a Amazônia têm regiões isoladas que precisam do apoio técnico e operacional de toda essa equipe que muito nos orgulha”, acrescentou.

Durante a visita, a vice-governadora conheceu os serviços operacionais do radar primário e secundário, além de visitar a torre de comando aéreo, onde acompanhou de perto o funcionamento das atividades que garantem a segurança e o controle do tráfego aéreo na região.

Ao lado do comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Charles Santos e do Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Carlos Batista, Mailza aproveitou para iniciar as tratativas de formalização de um termo de cooperação técnica entre o governo do Estado e a Força Aérea Brasileira, visando o uso compartilhado dos serviços do radar meteorológico que está em fase de construção no centro operacional. O equipamento será estratégico para o monitoramento climático na região amazônica, com potencial de beneficiar áreas como segurança pública, defesa civil, agricultura e logística aérea e terrestre.

“Esse radar vai ampliar significativamente nossa capacidade de prever fenômenos climáticos extremos e planejar ações preventivas com maior precisão”, reforçou Mailza.

Gazoni informou que desde 1979 quando o DTCEA-RB iniciou suas operações, essa é a primeira vez que uma vice-governadora conhece as instalações e os serviços prestados pelo destacamento. “É uma honra essa cooperação do governo com a Força Área Brasileira, fundamental para prestar o melhor serviço a população acreana e de toda a Amazônia”.

Ao destacar as condições extremas que a Amazônia enfrenta, Gazoni afirmou que o radar meteorológico será fundamental para as organizações-irmãs: Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. “Essas instituições vão prestar um melhor apoio a população que por vezes fica à mercê das intempéries” garantiu.

Charles Santos, disse que o conhecimento das operações aéreas que envolvem regiões de difícil acesso é fundamental. “A aeronáutica nos períodos de estiagem e cheias nos presta total apoio pelos serviços meteorológicos realizados nas crises climáticas sofridas no Acre”.

O coronel Batista destacou que os órgãos de respostas com relação a desastres ficarão fortalecidos a partir da cooperação técnica na tomada de decisão antecipada para reduzir danos e prejuízos causados principalmente pelas chuvas. “O radar mostra as nuvens carregadas que vão se precipitar, facilitando as ações da Defesa Civil. Essa aproximação com a aeronáutica também´qualifica o trabalho de desastres envolvendo aeronaves”.



































