Acre inicia 26ª Caravana pelos Direitos de Crianças e Adolescentes com foco no fortalecimento das políticas públicas





A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre deu início, nesta terça e quarta-feira, 2 e 3, em Rio Branco, à 26ª Caravana pelos Direitos de Crianças e Adolescentes. A iniciativa, de caráter nacional, tem como objetivo fortalecer políticas públicas, promover o diálogo interinstitucional e mobilizar a sociedade para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

No Acre, a Caravana reuniu órgãos governamentais, conselhos de direitos, instituições de ensino, sociedade civil organizada e profissionais da rede de proteção. A programação contou com uma grande atividade pública e uma oficina prática de trabalho, com foco no debate, formação e pactuação de ações que contribuam para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos (SGD).

O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca), Hélio Cézar Koury Filho, destacou a importância do evento e a mobilização de toda a rede de proteção.

“A Caravana reúne pessoas de todo o estado para analisarmos o que avançou e o que ainda precisa avançar nas propostas das conferências anteriores. Trata-se de uma etapa preparatória para a 13ª Conferência Nacional, que será realizada em 2026. Aqui, estamos mobilizando toda a rede de garantia de direitos — conselhos, órgãos de proteção, assistência social, saúde, educação, segurança pública, sistema de justiça e organizações da sociedade civil — para fortalecer, de forma conjunta, as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes”, afirmou.

O representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), Sérgio Marques, reforçou a necessidade de defesa permanente dos direitos do público infantojuvenil.

“É preciso enfatizar a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, fortalecendo o diálogo, a participação social e o compromisso com um trabalho contínuo, mesmo diante dos desafios”, destacou.

A secretária adjunta de Assistência Social e Direitos Humanos da SEASDH, Amanda Vasconcelos, ressaltou a importância da construção coletiva durante o evento.

“Estamos aqui para buscar medidas que fortaleçam a proteção das nossas crianças e adolescentes. Acredito muito na força dessa troca, porque ela contribui para a construção de qualquer plano. Quando compartilhamos experiências e ideias, encontramos alternativas reais para cuidar melhor das nossas crianças e dos nossos adolescentes”, declarou.













The post Acre inicia 26ª Caravana pelos Direitos de Crianças e Adolescentes com foco no fortalecimento das políticas públicas appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...