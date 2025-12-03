Noticias da Fonteira

Acre

Acre inicia 26ª Caravana pelos Direitos de Crianças e Adolescentes com foco no fortalecimento das políticas públicas

dez 3, 2025


A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre deu início, nesta terça e quarta-feira, 2 e 3, em Rio Branco, à 26ª Caravana pelos Direitos de Crianças e Adolescentes. A iniciativa, de caráter nacional, tem como objetivo fortalecer políticas públicas, promover o diálogo interinstitucional e mobilizar a sociedade para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Caravana pelos Direitos de Crianças e Adolescentes. Foto: Daniel Villamor/SEASDH

No Acre, a Caravana reuniu órgãos governamentais, conselhos de direitos, instituições de ensino, sociedade civil organizada e profissionais da rede de proteção. A programação contou com uma grande atividade pública e uma oficina prática de trabalho, com foco no debate, formação e pactuação de ações que contribuam para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos (SGD).

Hélio Cezar destacou a importância do evento e a mobilização de toda a rede de proteção. Foto: Daniel Villamor/SEASDH

O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca), Hélio Cézar Koury Filho, destacou a importância do evento e a mobilização de toda a rede de proteção.

“A Caravana reúne pessoas de todo o estado para analisarmos o que avançou e o que ainda precisa avançar nas propostas das conferências anteriores. Trata-se de uma etapa preparatória para a 13ª Conferência Nacional, que será realizada em 2026. Aqui, estamos mobilizando toda a rede de garantia de direitos — conselhos, órgãos de proteção, assistência social, saúde, educação, segurança pública, sistema de justiça e organizações da sociedade civil — para fortalecer, de forma conjunta, as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes”, afirmou.

Sérgio Marques reforçou a necessidade de defesa permanente dos direitos do público infantojuvenil. Foto: Daniel Villamor/SEASDH

O representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), Sérgio Marques, reforçou a necessidade de defesa permanente dos direitos do público infantojuvenil.

“É preciso enfatizar a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, fortalecendo o diálogo, a participação social e o compromisso com um trabalho contínuo, mesmo diante dos desafios”, destacou.

A secretária adjunta da SEASDH, Amanda Vasconcelos, ressaltou a importância da construção coletiva durante o evento. Foto: Daniel Villamor/SEASDH

A secretária adjunta de Assistência Social e Direitos Humanos da SEASDH, Amanda Vasconcelos, ressaltou a importância da construção coletiva durante o evento.

“Estamos aqui para buscar medidas que fortaleçam a proteção das nossas crianças e adolescentes. Acredito muito na força dessa troca, porque ela contribui para a construção de qualquer plano. Quando compartilhamos experiências e ideias, encontramos alternativas reais para cuidar melhor das nossas crianças e dos nossos adolescentes”, declarou.






The post Acre inicia 26ª Caravana pelos Direitos de Crianças e Adolescentes com foco no fortalecimento das políticas públicas appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Deracre faz vistoria técnica na terraplanagem da área destinada à construção do novo campus do Ifac em Feijó

dez 3, 2025
Acre

Governo do Acre promove empreendedorismo no Juruá com capacitação sobre comércio exterior

dez 2, 2025
Acre

Vice-governadora Mailza alinha últimos detalhes do Feirão do Emprego que deve ofertar mil vagas neste fim de ano

dez 2, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Acre inicia 26ª Caravana pelos Direitos de Crianças e Adolescentes com foco no fortalecimento das políticas públicas

03/12/2025 Frankly
Policial

Polícia Civil do Acre participa do Encontro Nacional de Chefes de Organismo de Inteligência de Segurança Pública 2025 – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

03/12/2025 Frankly
Acre

Deracre faz vistoria técnica na terraplanagem da área destinada à construção do novo campus do Ifac em Feijó

03/12/2025 Frankly
Acre

Governo do Acre promove empreendedorismo no Juruá com capacitação sobre comércio exterior

02/12/2025 Frankly