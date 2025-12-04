Noticias da Fonteira

Acre

Avanço do Anel Viário marca investimento em mobilidade e direito de ir e vir, destaca governador durante visita

dez 4, 2025


Com 30% das obras já executadas, o governador do Acre, Gladson Camelí, vistoriou o Anel Viário de Rio Branco, estrutura que vai conectar o bairro Belo Jardim à Vila Custódio Freire e transformar a mobilidade da capital, reduzindo o tráfego de veículos pesados no centro e garantindo mais fluidez e segurança ao trânsito.

Governador destacou que obra é um marco para a mobilidade de Rio Branco. Foto: José Caminha/Secom

Ao lado da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes, o governador acompanhou o andamento da obra e destacou a relevância da estrutura para a mobilidade urbana. Com impacto direto para cerca de 413 mil moradores, o projeto representa um marco para o desenvolvimento de Rio Branco e promete impulsionar o crescimento local.

Obras entregues nos últimos meses mudam a trafegabilidade do estado. Foto: José Caminha/Secom

“Aqui nós estamos realizando todo o serviço de terraplanagem. Nesta mesma obra, que vai ligar o bairro Belo Jardim à região da Custódio de Freire, será construída a sexta ponte da nossa capital. Essa ponte vai melhorar a trafegabilidade e garantir o direito de ir e vir das pessoas com mais facilidade. É um investimento importante. Esta obra começou neste ano e, como já anunciei, a sexta ponte será construída aqui. A ordem de serviço será dada ainda neste mês de dezembro.”

Obras alcançaram 30% de sua execução. Foto: José Caminha/Secom

O valor total da obra ultrapassa R$ 101 milhões, provenientes de operação de crédito e de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar, e contempla, além da pavimentação, a construção da sexta ponte.

“Hoje o governador está aqui para acompanhar o andamento da obra. Mesmo no inverno, conseguimos avançar, já que não houve chuvas tão intensas. A previsão é entregar a parte de pavimentação até o final do verão do próximo ano”, disse a presidente.

Presidente do Deracre, Sula Ximenes, acredita que até o fim do verão do ano que vem pavimentação deve estar concluída. Foto: José Caminha/Secom

Em paralelo ao processo de transformação da mobilidade, a obra já gera emprego e renda na capital. “Só nesta etapa estamos gerando cerca de 75 empregos diretos, sem contar os indiretos”, contabiliza.

Com essa nova obra, o governo reforça o comprometimento com o povo acreano e o apoio aos municípios, objetivando a melhoria na trafegabilidade, escoamento rural, entre outras atividades. Projetada predominantemente para cruzar propriedades rurais e atravessar áreas naturais de pastagem, a via, em determinados trechos, sobrepõe-se a estradas vicinais.

Governador destacou que 2025 é o Ano do Executar. Foto: José Caminha/Secom

As fases da obra estão separadas da seguinte maneira:

  • Lote 1: BR-364, da Vila Custódio Freire até a Rodovia AC-10;
  • Lote 2: Entrocamento da Rodovia AC-10 até a Estrada do Quixadá;
  • Lote 3: Entroncamento da Estrada do Quixadá até a 6ª ponte;
  • Lote 4: Da 6ª ponte até a BR-364.

