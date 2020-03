Acreanas em Santa Cruz são “convidadas” a deixar país antes do fechamento da fronteira

BLOG DO EVANDRO

As acreanas Daianny Brígido e Janine Dourado, que estavam de férias em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, foram “convidadas” pelas autoridades do país vizinho a deixar seu território antes do fechamento total da fronteira. Elas, que estavam no país andino desde o dia 7 último, disseram ao Blog do Evandro Cordeiro que tem um clima apocalíptico na Bolívia por causa do coronavirus.

Algumas cidades estão desérticas e o medo toma conta. Agora elas desembarcam daqui há pouco em Cobija sem a certeza de que vão conseguir cruzar a fronteira para Brasiléia ou Epitaciolândia.

