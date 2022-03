Adolescente é apreendida após suspeita de envolvimento em assassinato

Menor de idade é apreendida pela Polícia em Feijó. Foto: Ascom/Polícia Civil.

Uma ação das polícias Civil e Militar no município de Feijó, no interior do Acre, resultou na apreensão de uma menor de idade na última quinta-feira (10), suspeita de estar envolvida na morte de Leidiane Barroso, de 25 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, as investigações culminaram que a menor, que tem 17 anos, atraiu a vítima a um clube de festas no município no dia 05 de março, e que na madrugada do dia seguinte, pessoas envolvidas com organizações criminosas adentram na casa onde Leidiane estava com a menor e retiraram-na com força.

Logo após, a vítima foi levada para uma área de buritizal e executada por criminosos no mesmo dia, sem chance de demonstrar resistência.

A Policia Civil representou pelas prisões e internações dos envolvidos.

*Com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp