Agosto Dourado: Prefeitura de Brasileia Realiza Programação de Apoio e Incentivo ao Aleitamento Materno

Conhecido como Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação e a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Saúde em parceria com as demais secretarias municipais de Educação e Assistência Social realiza diversas atividades durante todo este mês e em comemoração à Semana do Bebê.

Foram realizadas palestras e ações educativas de promoção ao aleitamento materno nas Unidades Básicas de Saúde do município( UBS), com o objetivo de concientizar e informar as mães sobre o leite humano como alimento exclusivo e essencial aos bebês nos primeiros meses de vida.

Neste ano, o tema da campanha, definido pelo Ministério da Saúde, é o tema “Possibilitando a amamentação: fazendo a diferença para mães e pais que trabalham” e visa discutir sobre os direitos assegurados por lei às pessoas que estão amamentando.

E nesta quarta-feira, 23,no Centro do Idoso a Prefeita Fernanda Hassem prestigiou mais uma dessa programação, concurso do Bebê: Meu bebê é uma Fofura, além da corrida do bebê e foram entreguem também kits bebê para as mulheres grávidas.

