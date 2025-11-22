Alan Rick anuncia abertura das inscrições para peneira com olheiros do Vitória e do Athletico Paranaense no Acre

O senador Alan Rick (Republicanos) anunciou, nesta sexta-feira (21), a abertura das inscrições para a grande peneira que reunirá olheiros do Vitória-BA e do Athletico Paranaense no Acre. A seletiva acontece no dia 4 de dezembro, no Estádio Antônio Aquino Lopes – o Tonicão, em Rio Branco, e é voltada para escolinhas comunitárias de todo o estado.

As inscrições podem ser feitas por meio de link disponibilizado pelo parlamentar em suas redes sociais. As vagas são limitadas e o processo de seleção seguirá a ordem de inscrição das escolinhas interessadas.

A peneira reunirá 32 escolinhas, cada uma com até 22 atletas, distribuídos nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Os jovens serão avaliados pelos profissionais dos dois clubes, reconhecidos nacionalmente por suas categorias de base. Os atletas que se destacarem poderão ser convidados para realizar testes nos centros de treinamento do Vitória, em Salvador, ou do Athletico Paranaense, em Curitiba.

A ação integra o projeto das Escolinhas do Léo Moura no Acre, mantido por meio de emendas do mandato do senador, e busca ampliar oportunidades para jovens talentos do futebol acreano.

“O Acre tem muitos meninos e meninas talentosos, e essa é uma chance real de abrir portas para eles. As inscrições já estão disponíveis, e convidamos todas as escolinhas comunitárias a participarem”, afirmou Alan Rick.

O link de inscrição está disponível no Instagram do senador: @alanrickm.

