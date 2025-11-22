Noticias da Fonteira

Política

Alan Rick anuncia abertura das inscrições para peneira com olheiros do Vitória e do Athletico Paranaense no Acre

nov 22, 2025

Alan Rick anuncia abertura das inscrições para peneira com olheiros do Vitória e do Athletico Paranaense no Acre

O senador Alan Rick (Republicanos) anunciou, nesta sexta-feira (21), a abertura das inscrições para a grande peneira que reunirá olheiros do Vitória-BA e do Athletico Paranaense no Acre. A seletiva acontece no dia 4 de dezembro, no Estádio Antônio Aquino Lopes – o Tonicão, em Rio Branco, e é voltada para escolinhas comunitárias de todo o estado.

As inscrições podem ser feitas por meio de link disponibilizado pelo parlamentar em suas redes sociais. As vagas são limitadas e o processo de seleção seguirá a ordem de inscrição das escolinhas interessadas.

A peneira reunirá 32 escolinhas, cada uma com até 22 atletas, distribuídos nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Os jovens serão avaliados pelos profissionais dos dois clubes, reconhecidos nacionalmente por suas categorias de base. Os atletas que se destacarem poderão ser convidados para realizar testes nos centros de treinamento do Vitória, em Salvador, ou do Athletico Paranaense, em Curitiba.

A ação integra o projeto das Escolinhas do Léo Moura no Acre, mantido por meio de emendas do mandato do senador, e busca ampliar oportunidades para jovens talentos do futebol acreano.

“O Acre tem muitos meninos e meninas talentosos, e essa é uma chance real de abrir portas para eles. As inscrições já estão disponíveis, e convidamos todas as escolinhas comunitárias a participarem”, afirmou Alan Rick.

O link de inscrição está disponível no Instagram do senador: @alanrickm.

Matérias Relacionadas

Política

Alan Rick confirma parceria com o Partido Novo e recebe indicação de Ana Paula Correia para composição majoritária

nov 19, 2025
Política

Coronel Ulysses reafirma defesa do direito do cidadão de bem possuir arma para proteger sua família

nov 18, 2025
Política

Alan Rick recebe título de “Supermercadista Honorário 2025” e defende derrubada do Veto 35

nov 14, 2025

VEJA TAMBÉM

Política

Alan Rick anuncia abertura das inscrições para peneira com olheiros do Vitória e do Athletico Paranaense no Acre

22/11/2025 Frankly
Policial

Polícia Civil prende condenado por roubo com participação em homicídio na zona rural de Rio Branco – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

22/11/2025 Frankly
Acre

Paciente de Cruzeiro do Sul recebe fígado em mais um transplante realizado na Fundhacre

22/11/2025 Frankly
Acre

Campeonato Interbairro de Games levará tecnologia e esportes eletrônicos à Baixada da Sobral no Juntos pelo Acre

21/11/2025 Frankly