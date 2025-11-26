Noticias da Fonteira

Política

Senador Alan Rick homenageia o acreano Leandro Domingos durante lançamento do selo comemorativo pelos 80 anos da CNC

nov 26, 2025

O Senado Federal realizou, nesta quarta-feira (27), a solenidade em homenagem aos 80 anos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), marcada também pelo lançamento oficial do selo postal comemorativo.

Durante o evento, o senador Alan Rick (AC) prestou uma homenagem especial ao acreano Leandro Domingos, propondo e entregando a ele uma Moção de Aplauso aprovada pela Casa.

Ao justificar a homenagem, Alan Rick destacou a atuação de Leandro Domingos dentro do Sistema Comércio e sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Acre.
“Leandro Domingos é um daqueles talentos que honra o Acre onde quer que esteja. Sua atuação no Sistema CNC fortalece o comércio, o turismo, a formação profissional e o empreendedorismo. É um acreano que carrega nossa marca de coragem, trabalho e superação”, afirmou.

O senador também registrou uma homenagem histórica do Sesc de Brasília que inaugurou sua nova sede administrativa com o nome de Leandro Domingos, reconhecendo sua contribuição para o Sistema S e para a expansão das políticas de formação, cultura e bem-estar. “A CNC é parte da espinha dorsal da economia brasileira. Celebrar seus 80 anos é reconhecer a força da iniciativa privada e também a importância de profissionais como Leandro, que contribuem para que o Brasil avance”, destacou Alan Rick.

A Moção de Aplauso reafirma o compromisso do senador em valorizar acreanos que elevam o nome do estado e atuam de forma decisiva na construção do desenvolvimento econômico do país.

