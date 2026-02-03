Alan Rick comemora nova etapa de asfaltamento da estrada que liga Ipê ao Universitário

Emenda parlamentar garantida pelo senador viabiliza execução integral da obra

A obra da Estrada Dias Martins, que liga os bairros Ipê e Universitário, entrou em uma nova etapa de asfaltamento. Os serviços são executados por empresa contratada pelo Deracre, com recursos de emenda parlamentar garantida pelo senador Alan Rick.

Nesta etapa, os trabalhos avançam do trecho da ponte até o bairro Universitário. Além da pavimentação asfáltica, a obra contempla a implantação de calçadas, sarjetas, meio-fio e bueiros, assegurando soluções de esgotamento sanitário e drenagem da via. O projeto prevê ainda a implantação de ciclovia, sinalização horizontal e instalação de placas.

“A primeira etapa do asfaltamento contemplou o trecho do Parque Ipê até a ponte localizada após o Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre. Agora, avançamos para a ligação até o Universitário, com infraestrutura completa. Tudo isso é resultado de um trabalho que começa com a garantia dos recursos e se transforma em obra para a população. Neste caso, o aporte inicial foi de R$ 6,5 milhões, e já estamos garantindo novos recursos para a conclusão da obra e para a construção de uma nova ponte, que substituirá a atual estrutura de madeira”, afirmou o senador Alan Rick.

Morador da região há oito anos, Raimundo Chaves comemorou a chegada do asfalto. “Aqui, no verão, era muita poeira, e no inverno, lama e chuva. Com o asfalto, isso muda completamente. É uma melhoria enorme. Eu já cheguei a pensar em vender minha casa e sair daqui porque não tinha asfalto”, relatou.

Os recursos garantidos pelo senador Alan Rick asseguram a execução de todas as etapas da obra. A intervenção beneficia diretamente cerca de 600 famílias da região, além de facilitar o deslocamento de estudantes e de quem circula pelos bairros adjacentes, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana.

Curtir isso: Curtir Carregando...