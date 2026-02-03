Noticias da Fonteira

Política

Alan Rick comemora nova etapa de asfaltamento da estrada que liga Ipê ao Universitário

fev 3, 2026

Emenda parlamentar garantida pelo senador viabiliza execução integral da obra

A obra da Estrada Dias Martins, que liga os bairros Ipê e Universitário, entrou em uma nova etapa de asfaltamento. Os serviços são executados por empresa contratada pelo Deracre, com recursos de emenda parlamentar garantida pelo senador Alan Rick.

Nesta etapa, os trabalhos avançam do trecho da ponte até o bairro Universitário. Além da pavimentação asfáltica, a obra contempla a implantação de calçadas, sarjetas, meio-fio e bueiros, assegurando soluções de esgotamento sanitário e drenagem da via. O projeto prevê ainda a implantação de ciclovia, sinalização horizontal e instalação de placas.

“A primeira etapa do asfaltamento contemplou o trecho do Parque Ipê até a ponte localizada após o Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre. Agora, avançamos para a ligação até o Universitário, com infraestrutura completa. Tudo isso é resultado de um trabalho que começa com a garantia dos recursos e se transforma em obra para a população. Neste caso, o aporte inicial foi de R$ 6,5 milhões, e já estamos garantindo novos recursos para a conclusão da obra e para a construção de uma nova ponte, que substituirá a atual estrutura de madeira”, afirmou o senador Alan Rick.

Morador da região há oito anos, Raimundo Chaves comemorou a chegada do asfalto. “Aqui, no verão, era muita poeira, e no inverno, lama e chuva. Com o asfalto, isso muda completamente. É uma melhoria enorme. Eu já cheguei a pensar em vender minha casa e sair daqui porque não tinha asfalto”, relatou.

Os recursos garantidos pelo senador Alan Rick asseguram a execução de todas as etapas da obra. A intervenção beneficia diretamente cerca de 600 famílias da região, além de facilitar o deslocamento de estudantes e de quem circula pelos bairros adjacentes, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana.

Matérias Relacionadas

Política

Com emenda de Alan Rick, hospital de Senador Guiomard é entregue revitalizado

jan 30, 2026
Política

Emenda de Coronel Ulysses garante 4ª turma do curso SWAT e eleva o nível da segurança pública no Acre

jan 15, 2026
Política

Ampliação do CRAS em Cruzeiro do Sul é viabilizada com recurso garantido por Alan Rick

jan 15, 2026

VEJA TAMBÉM

Política

Alan Rick comemora nova etapa de asfaltamento da estrada que liga Ipê ao Universitário

03/02/2026 Frankly
Acre

Governo do Estado atua na recuperação de pontes e ramais atingidos por enxurradas

03/02/2026 Frankly
Policial

Foragido há quase três décadas, homem que matou a esposa é preso pela Polícia Civil no interior do Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

03/02/2026 Frankly
Fronteira

Carlinhos do Pelado e Tadeu Hassem entregam implementos agrícolas às comunidades rurais de Brasiléia

03/02/2026 Frankly