Bancada do Acre se reúne com DNIT para discutir a reconstrução da BR-364

fev 4, 2026

Reunião liderada pelo senador Alan Rick reforça pressão por recursos e cronograma definitivo para a obra mais importante do Acre.

A reconstrução da BR-364 foi tema central de reunião da Bancada Federal do Acre, nesta quarta-feira, 4, em Brasília. Liderada pelo senador Alan Rick, com a presença do superintendente regional do DNIT no Estado, Ricardo Araújo, prefeitos e parlamentares estaduais e federais discutiram estratégias para garantir verbas e evitar paralisações.

Considerada a obra mais importante para a integração dos municípios acreanos e a ligação do Estado com o restante do país, a rodovia enfrenta problemas estruturais graves, especialmente no trecho de 415 km, entre Sena Madureira e o rio Liberdade, assentado sobre solo argiloso do tipo tabatinga, classificado como uma das piores superfícies do Brasil.

Durante o encontro, o Senador Alan Rick relembrou que há 10 anos a bancada do Acre cobra a reconstrução da estrada e que, quando assumiu a coordenação, em 2023, fez a primeira reunião técnica da bancada com o Ministério dos Transportes, onde solicitaram a reconstrução total como medida definitiva, uma vez que as constantes obras de recuperação eram paliativas e atrasaram o projeto definitivo. “Saímos daquela reunião com o compromisso do ministro Renan Filho do aporte de R$ 600 milhões para obras de recuperação em 2023 e que no ano seguinte iniciaria a reconstrução. Porém, os constantes atrasos nos trouxeram a essa situação de colapso da estrada. O povo do Acre quer a reconstrução definitiva urgente e essa reunião de hoje é para isso”, reiterou o senador.

O superintendente do DNIT concordou que a manutenção convencional da rodovia chegou ao limite técnico e que a solução definitiva passa pela reconstrução da estrada. O projeto a ser licitado será do modelo macadame hidráulico, mais resistente e adequado ao solo do Acre. Embora seja bem mais caro e normalmente aplicado em rodovias com fluxo de veículos superior, foi autorizado excepcionalmente para a BR-364, em razão das dificuldades técnicas do solo e das condições logísticas do Estado.

“A manutenção chegou ao seu limite. Vamos fazer a reconstrução. Mas não podemos deixar a população desassistida. Vamos seguir com o trabalho de tapa-buraco, que não é definitivo, mas permitirá que a estrada permaneça em uso”, afirmou.

O primeiro segmento a ser licitado compreende o trecho entre Sena Madureira e 20 quilômetros após Manuel Urbano, totalizando aproximadamente 100 quilômetros. A licitação ocorrerá neste mês de fevereiro e deve ter trâmite estimado entre três e quatro meses. Concluído o processo, o resultado já autoriza o início das obras, condicionadas à liberação dos recursos federais.

Além disso, o DNIT informou que está finalizando o projeto executivo do segundo trecho, que vai do ponto após Manuel Urbano até o município de Feijó. A previsão é que esse segmento seja licitado ainda em 2026.

“É a obra mais importante do Acre, porque é a nossa ligação entre os municípios e com o restante do Brasil. A BR-364 não é apenas uma estrada. É o caminho da economia, da saúde e da mobilidade do nosso estado. E não
podemos mais aceitar atrasos. A bancada está unida para exigir celeridade e garantir os recursos necessários para essa reconstrução”, afirmou Alan Rick.

Como encaminhamento da reunião, o senador anunciou que vai solicitar nova audiência com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para tratar da viabilização dos recursos e do cronograma definitivo da reconstrução, além de cobrar a retomada da obra do anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia, na BR 317. “Não podemos mais esperar. Vamos novamente ao Ministério exigir que essa reconstrução aconteça de fato”, declarou.

Parlamentares presentes reforçaram a urgência da solução. O deputado federal José Adriano destacou a fragilidade do solo e a necessidade de viabilizar alternativas técnicas eficazes. O senador Sérgio Petecão classificou a BR como a obra mais importante do Estado. O deputado federal Roberto Duarte cobrou transparência sobre os valores já investidos e defendeu fiscalização rigorosa dos gastos públicos. A deputada federal Antônia Lúcia defendeu a formação de comissão para audiência com o ministro. O deputado estadual Luiz Gonzaga pediu ação concreta diante das promessas acumuladas desde 2023, enquanto o deputado federal Coronel Ulysses defendeu urgência na mobilização política e criticou os atrasos dos anos anteriores.

A reunião marcou nova mobilização institucional em torno da rodovia e consolidou o compromisso da bancada acreana em buscar, de forma conjunta, a reconstrução da BR-364, considerada essencial para a economia, a mobilidade e a integração do Acre com o restante do país.

