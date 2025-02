Alan Rick contribui com ampliação dos serviços do Hospital de Amor no Acre

Reforçando seu compromisso contínuo com a saúde da população acreana e com a transparência do mandato, o senador Alan Rick (União Brasil-AC) anunciou nesta segunda-feira, 25, o pagamento de mais R$ 1,5 milhão em emenda direcionada a ampliação dos atendimentos no Hospital de Amor da capital acreana. A unidade de Rio Branco funciona como um centro de diagnóstico de câncer, que contribui para a detecção precoce de 4 tipos da doença: mama, colo do útero, pele e boca. Além disso, o Hospital já realiza pequenas cirurgias e biópsias.

“Nosso apoio ao Hospital de Amor já começou contribuindo para sua implantação no Acre. Eles realizam um trabalho importantíssimo atendendo pacientes da rede SUS, gratuitamente, no nosso estado e em todo o país. Até aqui já garantimos R$ 4 milhões, dos quais R$ 2,5 milhões já foram depositados. O pagamento desse R$ 1,5 milhão de hoje se somará a mais R$ 2 milhões que vou aportar até julho para totalizarmos R$ 6 milhões ao longo do mandato. E ainda vem muito mais”, disse o senador.

Alan Rick afirmou ainda que continuará direcionando recursos ao Hospital de Amor do Acre, destacou os avanços e um sonho. “Lembro que o hospital começou ofertando exames para o diagnóstico de câncer de mama e colo do útero, hoje já oferta também de pele e boca, além de realizar pequenas cirurgias e biópsias. Avanços importantes com os quais pude contribuir. E o nosso maior sonho já está bem próximo de ser realizado: transformá-lo em um centro de referência completo, capaz de oferecer tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Assim conseguiremos evitar que os pacientes acreanos precisem se deslocar para outros estados em busca desses serviços, garantindo que recebam o tratamento perto de suas famílias”, explicou

