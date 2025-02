Vereador Almir Andrade articula parceria entre universidade e produtores rurais do Alto Acre

Na tarde desta quarta-feira (26), o vereador Almir Andrade se reuniu com o diretor da Universidade Unitepc, Doutor Siltom Melo, para discutir uma proposta inovadora que visa beneficiar tanto os produtores rurais da região do Alto Acre quanto os estudantes de Medicina Veterinária da instituição.

Durante o encontro, foi apresentada uma proposta que prevê a concessão de benefícios aos filhos de produtores rurais que desejam cursar Medicina Veterinária na Unitepc.

Em contrapartida, a universidade se comprometerá a prestar assistência técnica às associações de criadores de animais da região.

“É muito importante para o criador ter assessoria para melhorar sua criação”, destacou o vereador Almir Andrade. “Além disso, os alunos terão um desconto significativo no decorrer do curso, com a mensalidade sendo paga semestralmente, no valor de R$ 1.800 (mil e oitocentos reais)”.



O vereador ressaltou que a parceria trará benefícios mútuos, proporcionando aos produtores rurais acesso a conhecimento técnico especializado e aos estudantes a oportunidade de desenvolver suas habilidades em um ambiente prático e relevante para a comunidade local.

Em breve, o vereador Almir Andrade se reunirá com a presidência das associações de criadores de animais para debater a proposta detalhadamente e colher sugestões que possam aprimorar a iniciativa.

