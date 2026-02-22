Alan Rick destaca mais de R$ 20 milhões enviados a Feijó e cobra: “O que o governo fez com cerca de R$ 4 milhões que destinei ao hospital?”

Na manhã deste sábado, 21, Feijó recebeu o senador Alan Rick, pré-candidato ao governo do estado, para o o ato de filiação do partido Republicanos. O evento marcou a chegada de 120 novas lideranças à sigla que se fortalece no interior. Na oportunidade, o senador Alan Rick fez um discurso de prestação de contas e cobrou a aplicação das emendas que enviou ao estado para investimentos no Hospital.

“Já destinamos mais de R$ 20 milhões para que a prefeitura e o governo do estado façam investimentos em Feijó, contemplando saúde, educação, apoio ao produtor rural, infraestrutura e esporte. Nosso mandato é de trabalho e resultado.”

Ao citar a situação do Hospital Geral de Feijó, tema que motiva manifestação popular com interdição da BR-364, Alan fez um questionamento direto.

“Destinamos quase R$ 4 milhões para que o governo concluísse a reforma e realizasse a aquisição de equipamentos para o hospital. O recurso está pago. A população quer saber: o que o governo fez com esse dinheiro?”

Segundo o parlamentar, a última parcela, de R$ 2 milhões, foi liberada pelo Ministério da Saúde em junho de 2024, e até o momento as melhorias estruturais aguardadas pela população não foram concluídas.

Alan também reafirmou que a reconstrução definitiva da BR-364 segue como prioridade do seu mandato.

“Tenho cobrado do governo federal a reconstrução da BR-364. Essa estrada é vital para o desenvolvimento do Acre”, colocou.

O presidente estadual do Republicanos, deputado federal Roberto Duarte, reforçou a cobrança pela aplicação dos recursos destinados ao Hospital de Feijó e defendeu transparência na utilização do dinheiro público.

“O recurso foi destinado, foi pago e tem que chegar onde a população precisa. Não estamos falando de favor, estamos falando de direito. O povo de Feijó merece respeito e uma resposta clara sobre a aplicação das emendas parlamentares ”, disse.

O presidente também reconheceu o trabalho do senador. “Por onde a gente anda, tem obra, tem emenda e tem trabalho do senador Alan Rick. O Republicanos está feliz com a volta dele pra essa família, estamos nos fortalecendo e prontos para o novo momento que o Acre merece viver depois de 32 anos de alternância entre ‘Vianas’ e ‘Camelis’ no poder”, completou.

Na sequência, a ex-deputada federal e pré-candidata ao Senado pelo Republicanos, Mara Rocha, também fez coro à cobrança e alertou para o risco de continuidade do atual modelo de gestão.

“Quando a população precisa ir para a estrada para pedir melhorias na saúde, é porque está sendo ignorada. O que estamos vendo é reflexo de um governo que quer continuar, mas que não tem dado prioridade ao que é essencial. Saúde é vida. O recurso existe e não é aplicado onde estão as necessidades reais. Enquanto o povo pede hospital funcionando o governo investe mais de R$ 30 milhões em uma aeronave. Também é importante pro transporte, mas sem o básico nos hospitais onde a população é atendida perto de suas famílias?”, questionou.

Reconduzido à presidência municipal da sigla, Iuri Silva ressaltou o crescimento do partido em Feijó.

“Hoje filiamos 120 novas lideranças, com participação expressiva de indígenas, mulheres e jovens. O Republicanos cresce com representatividade e compromisso com Feijó. Trabalharemos para o senador Alan Rick seja o nosso governador e eleito com a maior votação na nossa região”, afirmou.

O evento também marcou o anúncio da pré-candidatura do médico angiologista e cirurgião vascular Juscelino Santos a deputado estadual. Atuando há dez anos no município, ele destacou sua trajetória de serviços voluntários prestados à população.

“São dez anos de serviço prestado em Feijó. Meu compromisso começou quando escolhi trabalhar aqui.”

Também participaram do encontro os vereadores Eurico Cordeiro (PSD), Luciano Machado (MDB), presidente da Câmara Municipal, e Mário Kaxinawá (Republicanos); o presidente municipal do PL, Abner Tavares; o presidente municipal do PSD, Ronaldo Reis; o presidente municipal do União Brasil, Ilcirvânio Silva; além do ex-prefeito de Sena Madureira e pré-candidato a deputado estadual, Jairo Cassiano e Décio Kaxinawá, liderança indígena.

Ainda neste sábado, Alan Rick segue para Tarauacá, onde participa, às 19h, no Clube da Maçonaria, de evento de filiação e posse da executiva municipal do Republicanos.

