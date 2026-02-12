Alan Rick vistoria obras da nova Vila Militar do Exército e celebra: “Primeiro passo para a construção do maior Parque de Lazer de Rio Branco”

Nesta quinta-feira, 12, o senador Alan Rick (Republicanos) vistoriou as obras da nova Vila Militar destinada aos integrantes do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC). As moradias estão sendo edificadas na área do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), em Rio Branco. A iniciativa marca o início de um dos projetos urbanísticos mais relevantes para a capital: a implantação do Parque da Cidade.

Ao todo, estão sendo construídos 48 apartamentos, distribuídos em duas torres, com 125 metros quadrados cada, garantindo moradia digna aos militares e suas famílias. A etapa é estratégica para viabilizar a reorganização das áreas atualmente ocupadas e permitir o avanço do projeto do parque. Além da Vila Militar, o batalhão também deverá ser transferido para outra área. Segundo o senador, a Prefeitura de Rio Branco se comprometeu com a doação de um terreno próximo ao aeroporto da capital.

“Com a liberação da área onde hoje está instalada toda a estrutura do 7º BEC, será iniciada a construção do maior parque de lazer de Rio Branco. Esse projeto, que nasceu no meu coração, ainda prevê a duplicação da Isaura Parente”, explicou.

A obra integra o conjunto de investimentos viabilizados por R$ 35 milhões já garantidos por meio de emendas parlamentares destinadas pelo senador Alan Rick e pelo deputado federal Roberto Duarte.

Durante a visita, o senador destacou a importância do planejamento para transformar a região.

“Este é o primeiro passo. Destinamos R$ 35 milhões para esse grande projeto. Garantir as novas moradias dos militares do 7º BEC é uma etapa fundamental e consome parte desse recurso. Estamos preparando o terreno para uma transformação histórica, com responsabilidade e respeito às instituições”, afirmou.

“Sem dúvida, esta é uma obra que vai transformar a realidade de Rio Branco. Estamos contando com o apoio do Exército Brasileiro, que abraçou esse projeto conosco. Estamos destinando emendas para que esse sonho idealizado pelo senador Alan se torne realidade”, afirmou o deputado federal Roberto Duarte

Segundo Alan Rick, a conclusão das moradias permitirá avançar para a implantação do parque, que será um espaço de convivência, esporte e lazer para as famílias acreanas.

“Estamos falando de qualidade de vida, valorização urbana e visão de futuro. É assim que se constrói uma cidade mais organizada, mais humana e preparada para crescer”, completou.

