Alan Rick é homenageado na Câmara Municipal de Rio Branco

Senador recebeu Moção de Aplauso por relevantes serviços prestados à capital

Nesta quinta-feira, 15, em sessão presidida pela vereadora Lene Petecão, o senador Alan Rick (União Brasil) recebeu Moção de Aplauso concedida pela Câmara de Vereadores em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao estado do Acre e, em especial, à capital acreana. A indicação foi feita pelo vereador Francisco Piaba e aprovada por unanimidade.

“Acompanho o trabalho do senador Alan Rick e vendo todo o seu esforço em prol do nosso estado, em prol do nosso Brasil fiz essa indicação que foi muito bem recebida pelos colegas vereadores. É forma de agradecer e reconhecer toda a atenção do senador, especialmente, com o nosso município, para o qual ele já destinou R$ 51 milhões de suas emendas parlamentares, a sua dedicação em atender as demandas dos nossos produtores rurais e todos os pedidos das nossas comunidades que levamos a ele.” – colocou o vereador Francisco Piaba.

O senador Alan Rick usou a palavra para agradecer e parabenizar os parlamentares municipais pelo trabalho desenvolvido. “Deixo o meu muito obrigado por esse momento especial e pela oportunidade de estar com os amigos vereadores nesta casa e fortalecer essa relação. Reforço que o meu mandato está à disposição para seguirmos fazendo mais pela nossa população, os nossos vereadores tem tido um papel importante nos trazendo as demandas, e já trago a notícia de que conseguimos articular a liberação dos R$ 140 milhões para reforçar as ações do Asfalta Rio Branco. Também estamos confiantes que, até amanhã, sexta-feira (16), o MIDR libere os recursos para a reconstrução da ETA II.” – disse.

A vice-presidente da Câmara, vereadora Lene Petecão, no ato presidindo a sessão, destacou a importância do convênio firmado com emenda do senador Alan Rick com o hospital de Base de São José do Rio Preto que está contemplado acreanos com a realização de tratamentos e cirurgias de alta complexidade que ainda não são ofertados nos hospitais do Acre.

“Conheço uma paciente atendida através desse convênio. A Sabrina, mãe da Maria Cecília, foi encaminhada ainda grávida porque a bebê, ainda no ventre, foi diagnosticada com um grave problema no coração. Sabrina recebeu toda a assistência necessária neste hospital de São Paulo, Maria Cecília nasceu, está bem e já de volta ao Acre. Então agradeço ao senador por esse olhar sensível. Hoje, ele é um exemplo pro Brasil e merece o nosso reconhecimento.” – completou.

Também participaram da sessão os vereadores N. lima, Samir Bestene, Ismael Machado, João Marcos Luz, Rutênio Sá, Joaquim Florêncio e Antônio Morais; além dos parlamentares, prestigiaram o momento, a mãe do senador Alan Rick, dona Gorete e amigos como o advogado e empresário Zé Lopes.

