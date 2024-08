Tendo capitão da PM como candidato a vice, Jarude apresenta plano de governo a Conselho Político Militar do Acre

O candidato a prefeito de Rio Branco Emerson Jarude (NOVO) se reuniu com o Conselho Político Militar (CPM), na manhã desta quinta-feira (15), para apresentar o seu plano de governo.

Jarude, que tem como candidato a vice-prefeito o Capitão Isaias, da Polícia Militar, falou da sua admiração pelas forças de segurança que cumprem um papel fundamental no desenvolvimento de Rio Branco.

“Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelos militares do nosso estado. A pacificação da nossa cidade, a sensação de segurança e a garantia de cidadania passam diretamente pelas mãos de vocês, então é impossível pensar uma Rio Branco que funciona sem que vocês nos ajudem a decidir o que é melhor para a cidade. Eu estive inclusive na Associação de Militares em uma reunião há uns dois meses e falei: ‘trabalhem com a possibilidade de indicar um vice militar’. Hoje eu tenho não só o Capitão Isaías ao meu lado, mas também a Tassia e o Igor, candidatos a vereador pelo NOVO, que eu tenho certeza que serão de extrema importância nesse trabalho e têm total competência pra isso”, destacou.

O recém-criado Conselho Político Militar reúne as associações representativas dos militares estaduais do Acre e conhecer as propostas de Jarude foi uma de suas primeiras agendas. O candidato ouviu as reivindicações das categorias que trataram principalmente das demandas sociais, psicossociais e de moradia dos militares.

“É muito bom ter vocês aqui na nossa casa. Eu me sinto mais do que honrado, emocionado mesmo. Quando eu aceitei essa missão ao lado do Jarude foi pra que as forças de segurança pudessem ter voz, participação e pra que sejam colocadas no centro da discussão sobre o que é melhor pra nossa cidade. É uma missão muito importante, senhores, e tenho certeza que encontrei a pessoa certa pra caminhar lado a lado”, declarou Capitão Isaias.

A criação da Guarda Municipal, que faz parte das propostas de Jarude, também foi tema do encontro. O candidato deixou claro que as próprias forças de segurança terão papel fundamental no treinamento, estratégia e preparação da guarda, sendo respeitadas as funções constitucionais. “O nosso objetivo é trabalhar buscando valorizar a segurança do município, transformando vagas que antes eram ocupadas por comissionados, sendo usadas como cabides de emprego, em novas oportunidades para concursados”, garantiu Jarude.

