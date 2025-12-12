Alan Rick recebe o Prêmio Excelência Parlamentar pelo 4º ano consecutivo e se mantém entre os melhores parlamentares do país

O senador Alan Rick (Republicanos-AC) recebeu, nesta quarta-feira (10), em Brasília, o Prêmio Excelência Parlamentar 2025, concedido pelo Ranking dos Políticos. Esta é a quarta vez consecutiva que o parlamentar figura entre os mais bem avaliados do país — a primeira em 2022, ainda como deputado federal, e as demais em 2023, 2024 e 2025, já no Senado. Na edição deste ano, ele se destaca como o melhor senador do Acre e integra o grupo dos 18 senadores com melhor desempenho nacional, reforçando seu protagonismo em pautas estruturantes para o Brasil, especialmente para o Acre e para a Amazônia.

O reconhecimento é baseado em critérios objetivos que avaliam combate à corrupção, rejeição a privilégios, uso responsável dos recursos públicos e eficiência legislativa, consolidando o Ranking dos Políticos como uma das análises independentes mais respeitadas do país. A atuação de Alan Rick ao longo do mandato tem refletido com precisão esses parâmetros, resultando em entregas legislativas de impacto nacional.

Entre os avanços recentes, o senador foi relator do PL 2874/2019, que originou a Lei nº 15.224, de 2025, responsável por instituir a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. A lei garante segurança jurídica aos doadores e fortalece ações de enfrentamento à fome, tornando o Brasil referência na regulamentação do tema. Também é autor do PL 2708/2024, convertido na Lei nº 15.227, de 2025, que assegura prioridade no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) a municípios em situação de emergência ou calamidade pública.

Ao receber o prêmio, Alan Rick também lembrou conquistas dos anos anteriores que contribuíram para sua trajetória no Ranking. No campo do turismo e da conectividade, destacou sua atuação na nova Lei Geral do Turismo, como autor da proposta que incluiu uma política de subsídio aéreo para a Amazônia Legal, medida destinada a reduzir o preço das passagens e ampliar a integração regional. Na agenda econômica, ressaltou a relatoria do PL 3817/2024, que moderniza as práticas tributárias brasileiras e fortalece a competitividade das empresas, com potencial para gerar emprego e renda em todo o país.

O senador citou ainda seu trabalho à frente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, quando foi determinante para destravar e aprovar na CRA o marco temporal de 5 de outubro de 1988 para demarcações indígenas, no âmbito do PL 2903/2023 — um passo decisivo que recolocou o tema no centro do debate nacional. Nesta terça, 9, o Senado voltou ao tema e aprovou a PEC do Marco Temporal que agora segue para análise na Câmara dos Deputados.

Para ele, o reconhecimento reafirma a importância de manter um mandato firme e comprometido. “Receber este título de Excelência Parlamentar 2025 é uma grande honra. A verdadeira excelência na política nasce do trabalho incansável e do foco total nas pessoas que representamos, lá no Acre e em toda a nossa Amazônia. Nossas pautas são compromissos permanentes e pilares que precisam ser tratados com a seriedade que nosso povo merece, para garantir um futuro de dignidade”, afirmou.

A nova premiação consolida Alan Rick entre os parlamentares de maior relevância do país, somando consistência legislativa, postura técnica e compromisso permanente com a população acreana.

