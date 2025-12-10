Ranking dos Políticos reconhece Coronel Ulysses como o único deputado federal do Acre premiado

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil) foi homenageado nesta quarta-feira (10), em Brasília, durante a 10ª edição do Prêmio Excelência Parlamentar, promovido pelo Ranking dos Políticos. A solenidade reconhece os parlamentares com melhor desempenho no Congresso Nacional, com base em critérios técnicos que avaliam responsabilidade fiscal, eficiência legislativa e compromisso com o interesse público.

Além de receber a homenagem nacional, Coronel Ulysses conquistou o 1º lugar entre os parlamentares do Acre, alcançando nota 8,28 na mais recente avaliação do Ranking dos Políticos. O resultado o coloca como o deputado acreano mais bem avaliado da atual legislatura.

O levantamento é realizado por uma iniciativa independente da sociedade civil e analisa, de forma objetiva e apartidária, o comportamento dos parlamentares em votações, proposições legislativas, combate à corrupção, transparência, responsabilidade no uso dos recursos públicos e enfrentamento a privilégios.

Durante a premiação, foi destacado que Coronel Ulysses é o único deputado federal do Acre da atual legislatura a receber o Prêmio Excelência Parlamentar, reforçando o desempenho consistente do seu mandato ao longo do ano.

Em manifestação após a solenidade, o parlamentar destacou o significado do reconhecimento:

“Receber esse prêmio e ocupar o primeiro lugar no Ranking dos Políticos no Acre é uma honra enorme. Esse resultado é fruto de muito trabalho, seriedade, compromisso com o dinheiro público e, acima de tudo, da confiança do povo acreano.”

Criado em 2011, o Ranking dos Políticos é financiado por cidadãos comuns e tem como objetivo ampliar a transparência e fortalecer o controle social sobre o Congresso Nacional. A plataforma avalia deputados e senadores em temas como combate a privilégios, eficiência do Estado, desburocratização, liberdade econômica e boa governança.

A premiação consolida Coronel Ulysses como uma das principais referências políticas do Acre em nível nacional, reconhecendo uma atuação marcada por posicionamentos firmes, foco em resultados e defesa de pautas estruturantes para o país.

