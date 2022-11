Alan Rick solicita R$ 108 milhões para obras da BR-364 ao Relator do Orçamento

Suplementação orçamentária será utilizada para manutenção e conservação da BR 364 e continuidade das obras do Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia.

Nesta quarta-feira, 23, o Senador eleito Alan Rick e o Chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília, Ricardo França, estiveram com o Relator do Orçamento 2023, Senador Marcelo Castro, para solicitar suplementação orçamentária de R$ 108 milhões para manutenção e conservação da BR 364 e continuidade das obras Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia.

Castro disse que vai empenhar todos os esforços para direcionar o recurso. “Deixar nosso patrimônio se deteriorar, como está acontecendo com a BR 364, é quase que um crime. Todos temos que unir esforços para que a BR tenha plena condições de trafegabilidade”.

Na próxima semana, Alan Rick e França se reunirão com o relator setorial de Infraestrutura, deputado federal Rui Falcão, para apresentar as especificações técnicas das obras que são prioritárias para o Governo do Estado.

