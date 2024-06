Alexangelo Sussuarana (Panda), de férias na fronteira é o entrevistado da noite no Oaltoacre Entrevista

Por Marcus José

De ferias na regional do alto acre, o campeão Brasileense do Jiu Jitsu (Panda), passou pelos estúdios do jornal oaltoacre.com onde cedeu entrevista no programa (Oaltoacre Entrevistas)

Alexangelo Sussuarana está aproveitando bem suas férias na terra natal. É sempre bom poder visitar familiares e amigos depois de um período de trabalho intenso, especialmente para alguém tão envolvido como o Faixa Marrom Panda, seja dentro ou fora do Brasil. E participar de uma entrevista no jornal oaltoacre.com, e para nós uma experiência interessante, especialmente (Panda), que vem compartilhando suas experiências como campeão e suas vivências no mundo do jiu-jitsu.

Multicampeão de Jiu Jiysu, Alexangelo Sussuarana (Panda), está aproveitando bem suas férias na terra natal e visitando familiares e amigos na fronteira. Foto: captada

Em São Paulo (SP), onde mora atualmente, Panda enfrentou adversários de todo o Brasil e do mundo, acumulando títulos de destaque. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi quando se consagrou Campeão Brasileiro Absoluto de Jiu Jitsu de todos os pesos, um feito notável que provou sua excelência no esporte.

O currículo de vitórias de Alexangelo é extenso e impressionante, incluindo títulos como Campeão Internacional Quirguistão PRO, Campeão Paulista de Jiu-Jitsu, Campeão Sul Americano de Jiu-Jitsu e Campeão Internacional Taça São Paulo, Campeão brasileiro de jiu-jitsu em São Paulo no ginásio de Ibirapuera. Cada vitória é um testemunho de sua dedicação e habilidades excepcionais no tatame.

Depois de um ano de muito trabalho dentro e fora do Brasil, o faixa marrom Alexangelo Sussuarana (Panda), está de férias na terra natal visitando familiares e amigos na fronteira, o mesmo tirou um tempinho de seus dias na fronteira para participar do (Oaltoacre Entrevistas), com o radialista, jornalista e apresentador Marcus José.

História

O jiu-jitsu japonês foi apresentado à família Gracie, no Brasil, ao redor de 1914, por Conde Koma (Mitsuyo Maeda). Conde era campeão de judô e discípulo direto de Jigoro Kano, fundador do Judô, na Kodokan do Japão. Nasceu em 1878, e tornou-se aprendiz de judô (o jiu-jitsu de Kano) em 1897.

Em 1914, Conde teve a oportunidade de viajar para o Brasil, chegando em Porto Alegre, onde fez as primeiras apresentações de suas técnicas, como parte de uma grande colônia de imigração japonesa. No Pará, estado da região norte do Brasil, tornou-se amigo de Gastão Gracie, empresário influente que ajudou Maeda a estabelecer-se.

Para demonstrar sua gratidão, Maeda prontificou-se a ensinar o judô (jiu-jitsu de Kano) a Carlos Gracie, filho mais velho de Gastão. Carlos aprendeu por alguns anos e, depois, passou seu conhecimento para os irmãos. No entanto, foi Hélio Gracie, o irmão mais novo de Carlos, quem foi o maior responsável pelo refinamento técnico da arte japonesa, o que o levou a ser conhecido como o “Criador do Jiu-Jítsu Brasileiro”. Em 1976, Rolls Gracie derrotou um mestre que propôs um desafio entre sua arte, o caratê e o jiu-jítsu brasileiro. No final da década de 1990, a família atingiu o grande público quando Rorion Gracie revolucionou o mundo das artes marciais ao criar o Ultimate Fighting Championship (UFC) o primeiro dos campeonatos de vale-tudo que depois ficaram conhecidos campeonatos de MMA (Artes Marciais Mistas), nos quais lutaram e foram campeões Rickson, Royce, Royler, Renzo, Ralph, Ryan e Rodrigo. Kyra Gracie é a primeira mulher da família a competir ativamente na modalidade.

Alexangelo Sussuarana (Panda), em uma das lutas representado academia Cicero Costha, pelo mundo mostrando toda sua garra e determinação como profissional, atleta de Jiu Jitsu de faixa marrom.

Alexangelo (Panda), resume seu sentimento: “Como filho da terra, filho de Brasiléia, tenho orgulho de ser acreano.” E todos aqueles que o conhecem têm orgulho de testemunhar sua incrível jornada no Jiu-Jitsu, que está longe de terminar. O mundo do Jiu-Jitsu espera ansiosamente para ver o que esse talentoso atleta ainda tem a oferecer em um futuro próximo.

A faixa marrom é a 4ª faixa no sistema de graduação

Quando o atleta de Jiu Jitsu alcança a faixa marrom de Jiu Jitsu já é um sinal que o aluno é persistente e fez por merecer estar recebendo a graduação. Ao se tornar faixa marrom Jiu Jitsu, o atleta já percorreu um longo caminho nos tatames, onde fez vários amigos no corre do dia-dia.

No Jiu Jitsu a cada graduação o aluno vai somando ao seu conhecimento, movimentos, golpes permitidos em cada faixa e quando se alcança a graduação na faixa marrom são acrescentados aos alunos técnicas mais robustas e ‘’agressivas’’ que ainda não foram apresentadas.

A partir desse momento o jiujiteiro passa a treinar novas técnicas e aprimorar outras agora com um pouco mais entusiasmo, pois está muito próximo da tão desejada faixa preta. A faixa marrom é a 4ª faixa no sistema de graduação a partir dos 16 anos, ela é determinante para muitos atletas e indica quais serão os caminhos a serem trilhados no Jiu Jitsu, podendo o praticante ter descoberto seu amor por ensinar o Jiu Jitsu ou até mesmo o momento de dar um gás na carreira e se profissionalizar.

O que se espera de um Faixa marrom de Jiu Jitsu?

O que é determinante para o graduado na faixa marrom de Jiu Jitsu e para conseguir avançar rumo a black belt, será manter o foco no aprendizado e começar fazer os ajustes no seu jogo, o momento requer que o atleta maximize seus movimentos e em contrapartida diminua a possibilidade de jogo do seu oponente.

O atleta deve dar uma atenção a sua estratégia de luta, evitando que suas posições estejam frouxas, posições muito soltas podem prejudicar o desempenho de quem agora é um faixa marrom, se atentar a essa questão fará que o lutador de Jiu Jitsu tenha melhores resultados.

O conhecimento em realizar os movimentos e posições do Jiu Jitsu, devem estar em dia quando se alcança a graduação, saber raspar e passar corretamente é um dever do atleta faixa marrom de Jiu Jitsu, o estudo dos movimentos e posições é exigido a cada graduação e o aluno deve somar a suas habilidades. Saber criar e executar de maneira correta os golpes do Jiu Jitsu demonstra a evolução no aprendizado e que foco nos estudos continua sendo determinante para o sucesso no Jiu Jitsu.

Se tratando de aprender o Faixa Marrom de Jiu Jitsu, também deve estar apto a transmitir seu conhecimento, pois está mais que comprovado o que sempre aprendemos mais quando nos dedicamos a ensinar. No Jiu Jitsu o seu conhecimento deve ser compartilhado com os menos graduados, todo atleta deve retribuir tudo aquilo que ele conseguiu aprender e na faixa marrom o aluno tem essa oportunidade de compartilhar suas experiências aos graduandos e recém-chegados ao Jiu Jitsu.

Quando se recebe a faixa marrom o atleta deve possuir um estilo de jogo mais variado e que trabalhe o maior número de variações de posições possíveis, pode ser que o atleta chegue a faixa marrom com algum estilo mais forte e quem tenha conseguido atingir bons resultados com isso, mas no Jiu Jitsu manter o foco em único estilo pode não ser uma boa estratégia, o atleta deve ter sempre uma carta na manga na hora do rola, seja em treino para não deixa lo travado ou em uma competição superando seu adversário. A forma como o atleta leva sua luta demonstra o nível de maturidade e capacidade de mudar o jogo com o intuito de vencer e conseguir bons resultados.

O Jiu Jitsu sempre exigiu de seus atletas uma conduta exemplar dentro e fora dos tatames, a arte suave tem toda uma filosofia que preza pelos bons hábitos e costumes e isso perdura pela vida todo do atleta e quanto mais graduado ele for mais será cobrado isso dele, portanto quem está mais próximo da faixa preta, inevitavelmente também será cobrado sobre seu comportamento exemplar, o atleta faixa marrom deve estar atento a isso.

Umas das partes técnicas exigidas de um faixa marrom ou quando se chega a essa graduação é o de saber dominar os golpes e movimentos com os membros inferiores, o ‘’jogo’’ com os pés, saber atacar e defender utilizando os pés, joelho e panturrilha, se não consolidado deve ser aprimorado neste momento, este é o melhor momento para trabalhar esse tipo de jogo dentro do Jiu Jitsu, o bom desempenho dessa técnica será cobrada e é bom que o atleta já venha desempenhando esse tipo de luta.

A evolução do Jiu Jitsu é baseada na auto avaliação e a cada graduação o atleta deve ter em mente o que foi aprendido e o que vai aprender, não podendo haver lacunas que possam fazer que o praticante de Jiu Jitsu se sinta inseguro quanto ao desempenho, sempre haverá o momento de se fazer uma reflexão quanto a suas habilidades no tatame e rever o que precisa ser melhorado, não podemos deixar que o simples fato de ter uma graduação nos faz melhores que ninguém, mas a de sempre enxergar o que podemos melhorar em questões técnicas e práticas.

O próximo passo agora será receber sua faixa preta, pois o graduado na faixa marrom, tecnicamente já deve estar pronto, contudo agora os critérios para receber a desejada faixa preta pode ser muito mais subjetiva, então todo atleta deve ficar atento quanto a isso e a sua forma de se relacionar com as pessoas dentro e fora dos tatames podem ser determinantes para que o seu professor ou sensei leve em consideração o momento correto do recebimento da faixa preta, é claro que estando dentro do tempo exigido a graduação ocorrerá, mas será de maior valia se ela ocorrer por mérito de suas conquistas.

