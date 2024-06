Prefeitura de Assis Brasil define data para realização do 18º Festival de Praia da Tríplice Fronteira

O prefeito Jerry Correia esteve reunido com representantes da Associação Comercial de Assis Brasil e da Federação das Associações Comerciais do Acre (FEDERACRE) para tratar da realização da 18ª edição do Festival de Praia de Assis Brasil.

Durante a reunião de planejamento ficou definida a data do evento, que tem previsão de acontecer nos dias 19, 20 e 21 de julho na praia do Cigano, divisa entre Brasil, Peru e Bolívia.

“Nossa gestão resgatou o Festival de Praia, um dos principais eventos populares da nossa região. Essa festividade chega à sua 18ª edição, sendo assim um patrimônio cultural do nosso município. Esse ano teremos o envolvimento de outras instituições com o objetivo de fortalecer e garantir a sustentabilidade desse evento popular”, comentou o prefeito.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp