Ao lado de César Messias, Dr. Jenilson participa da Procissão de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul

Após dois anos suspensa, a procissão que encerra o Novenário de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, ocorreu nesta segunda-feira (15), uma celebração de fé e devoção à padroeira de Cruzeiro do Sul e dos outros municípios do Juruá que reúne centenas de fiéis de várias partes do estado.

O candidato ao Senado, deputado estadual Dr. Jenilson Leite (PSB) fez questão de participar, como tem feito todos os anos. Acompanhado do seu suplente e ex-prefeito da capital do Juruá, Leite percorreu junto com os mais de 45 mil fiéis os dois quilômetros do cortejo religioso.

O candidato destacou que o Novenário de Nossa Senhora da Glória, que este ano está em sua 104ª edição com o tema “Nossa Senhora da Glória, Aqui Estão Teus Filhos”, é uma das maiores celebrações religiosas da Região Norte.

“Viemos mais uma vez participar de uma maiores festa do catolicismo da Região Norte. Nos anos anteriores, também estivemos presente, celebrado esse momento de fé e conversando com as pessoas”, disse Dr. Jenilson.

O novenário iniciou no último dia 5 com um missa e seguiu com uma vasta programação com celebrações. Após a marcha religiosa, os fiéis tiveram o show do Frei Renan.

