Petecão na procissão: “Fortalece o espírito e alegra a alma”

“Fortalece o espírito e alegra a alma”, foi com essas palavras que o candidato a governador do Acre Sérgio Petecão (PSD) definiu a sensação de participar novamente, ao lado de milhares de fiéis, da procissão de encerramento do novenário de Nossa Senhora da Glória, realizada nesta segunda-feira (15) em Cruzeiro do Sul.

Após dois anos sem ser realizada em decorrência da pandemia, a procissão deste ano teve um significado ainda mais especial. “É um momento de muita alegria e felicidade estar participando dessa festa tradicional aqui do Vale do Juruá. Sou muito grato ao Tota Filho que esteve junto com a gente e a toda nossa equipe aqui de Cruzeiro do Sul,” declarou Petecão.

O candidato a vice governador Tota Filho (PSD) caminhou ao lado de Petecão, que também esteve acompanhado de amigos. Ao longo da procissão, foram vários os momentos de devoção e fé dos presentes. A cada parada, foi tida uma oportunidade de reflexão sobre o atual momento em que passa a humanidade.

Após o término da missa celebrada ao final da procissão em frente a catedral, Petecão ainda prestigiou o show do padre e cantor frei Renan Barros, que levou a música religiosa aos presentes. Foram duas horas de show encerrando a noite de celebração e louvor à padroeira de Cruzeiro do Sul.

A tradicional procissão que encerra o novenário da cidade é conhecida como o segundo maior evento religioso da região Norte, sendo o primeiro o Círio de Nazaré, realizado em Belém, no Pará. A procissão de Nossa Senhora da Glória reúne fiéis de todos os municípios do Vale do Juruá, que durante os dias que antecedem do evento movimentam a economia de Cruzeiro do Sul.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp