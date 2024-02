Ao lado de Rueda e Duarte, Alan Rick prestigia lançamento da pré-candidatura de Zé Filho à prefeitura de Tarauacá

Nesta sexta-feira, 23, o senador Alan Rick, presidente do União Brasil Acre, e o deputado federal Fábio Rueda, presidente do União Brasil Rio Branco, participaram do lançamento da pré-candidatura de Zé Filho à prefeitura de Tarauacá pelo Republicanos. A presença dos dois no evento demonstra que o União Brasil caminhará com o Republicanos nas eleições municipais no município. O que foi confirmado pelo deputado federal e presidente estadual do Republicanos, Roberto Duarte.

“Caminharemos juntos aqui em Tarauacá e em vários outras cidades acreanas. Estamos construindo agora o que queremos para o futuro do nosso Acre em 2026. Essa união tem como prioridade o povo do Acre, atender às necessidades dos nossos municípios que precisam muito da nossa atenção.” – sacramentou o deputado Roberto Duarte.

“Precisamos pensar no melhor para o futuro de Tarauacá e estamos aqui, juntos, nessa busca de soluções. Em todos os mandatos enviamos recursos para o município, continuaremos fazendo e queremos ver tudo isso virando benefício real para a população na saúde, na pavimentação de ruas, na educação, na segurança, no apoio ao homem do campo. Zé Filho está alinhado com o que acreditamos. Sabe o valor do produtor rural, defende a vida e a família, tem amor por este município e por este povo.” – colocou o senador.

“Uma satisfação acompanhar o senador Alan e os demais parlamentares nessa agenda de fortalecimento multipartidário. Fizemos essa primeira agenda aqui em Tarauacá, iremos para Feijó e depois Jordão, pondo também os nossos mandatos à disposição para indicar e construir soluções que atendam as necessidades do povo do Acre” – disse o deputado, Fábio Rueda.

Zé Filho celebrou a presença dos parlamentares e do povo de Tarauacá no lançamento de sua pré-candidatura. O que nos move, a mim e a todos os presentes, os quais eu agradeço, é a esperança, estão aqui para ter a mudança em Tarauacá. Um povo empreendedor, caridoso e o mais hospitaleiro. Eu acredito que estamos no caminho certo, o que conquista com União.” – Zé Filho, pré-candidato a prefeito de Tarauacá pelo Republicanos.

Também participaram o representante do deputado federal Coronel Ulysses, Erivelton Ximenes, os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues, Tadeu Hassem e o ex-deputado Cadmiel Bonfim, a vereadora de Tarauacá Gleici, a vereadora de Feijó, Vanda Aguiar, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Cruzeiro do Sul, Tarcísio Barbary, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Tarauacá, Carlos Pires, o superintendente do SENAR, Mauro Marcelo, o tesoureiro do União Brasil Acre, Jairo Cassiano, e o presidente do Sindicato Rural de Feijó, Claudélio Bonfim.

