Após cobranças dos vereadores, prefeitura de Epitaciolândia realiza melhorias no ramal da Alemanha

Na tarde desta terça-feira 30, os vereadores Diojino Guimarães (MDB), e Messias Lopes (PT), estiveram no ramal da Alemanha para agradecer uma demanda cobrada pelos parlamentares mirins e atendida pela prefeitura de Epitaciolândia na melhoria do referido ramal.

Os trabalhos de recuperação no ramal foi um pedido do grupo dos cinco ( Diojino Guimarães, Messias Lopes, Rubens Rodrigues, Pantico da Água e José Maria), como são chamados os vereadores que tem atuado com veemência fazendo cobranças, mostrando os deslizes, reivindicando atenção da gestão municipal no campo e na cidade, e reconhecendo os acertos quando esses acontecem.

Os trabalhos de melhorias no ramal da Alemanha é o típico caso de que as cobranças dos parlamentares mirins, servem para ajudar a administração.

Após vídeo postado pelos vereadores Diojino e Rubens, há alguns dias atrás, cobrando que a prefeitura retornasse para fazer um serviço de qualidade em alguns pontos críticos pois a reclamação dos moradores era generalizada, a prefeitura de imediato tratou de rever seus conceitos e garantir trafegabilidade sem riscos na estrada vicinal.

A cobrança dos parlamentares de Epitaciolândia tem surtido efeito positivo. E da mesma forma que houve a denuncia, os vereadores fazem questão de mostra que não há nada contra a gestão, muito menos perseguição e sim o verdadeiro papel do vereador a favor da população.

No vídeo abaixo Diojino destaca que graças aos pedidos dele e do vereador Rubens, a prefeitura agora sim fez um serviço de qualidade. “Nós temos feito a nossa parte e a prefeitura também fez a dela após nosso pedido”, diz ele ao parabenizar o novo coordenador de ramais, vereador Nego (Progressista), que tem dado uma nova dinâmica na equipe.” Parabéns vereador Nego pelo seu trabalho como diretor de campo”, pontua.

O vereador Messias Lopes (PT), enfatiza que ali onde estavam gravando, um ônibus que faz o transporte de alunos ficou atolado, nas imediações tem algumas ladeiras que precisavam de melhorias para garantir a trafegabilidade dos produtores que estavam isolados. “É uma reivindicação da comunidade da zona rural, essas ladeiras não estavam dando acesso, aqui um ônibus escolar atolou, e nós como vereadores, cobramos mas também agradecemos, e nesse momento estamos aqui para gravar esse vídeo e agradecer a prefeitura de Epitaciolândia pelo trabalho que está tirando esse povo sofrido do isolamento”, finalizou.

