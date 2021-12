Covid-19: Peru prorroga Estado de Emergência e fronteiras com Brasil seguem fechadas

Com o aumento de novos casos da covid-19, o Governo do Peru decidiu prorrogar o Estado de Emergência fechando as fronteiras terrestres do país com o Brasil.

O decreto foi publicado na segunda-feira, 29, portanto as fronteiras do Peru com o Acre continuam fechadas. Já são 16 meses de vigência da medida.

O governo peruano alega que persistem “as graves circunstâncias que afetam a vida das pessoas como consequência da Covid-19”.

“Durante a presente prorrogação do estado de emergência nacional, está restrito o exercício dos direitos constitucionais relativos à liberdade e à segurança pessoais, à inviolabilidade do domicílio, e à liberdade de reunião e de trânsito no território”, diz o texto.

Via-Ac 24 horas

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp