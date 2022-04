Camaro que virou viatura servirá de vitrine para exposições em ações comunitárias da Polícia Militar

Um Camaro V8 agora faz parte da frota de viaturas da Polícia Militar do Acre. Este e mais outro são oriundos de apreensões em processos judiciais de tráfico de entorpecentes e foram doados à corporação pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), no último dia 11 de abril deste ano.

O veículo foi doado a Polícia Militar pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Foto: reprodução

Mas o superesportivo de potência estimada de 461 cavalos não será utilizado para o policiamento de rua, operações ou perseguições policiais. O carro será exposto em espaços públicos de exposição da corporação, em ações comunitárias e em eventos de maior proximidade com a população.

“Que criança não gostaria de tirar uma foto ao lado de um Camaro da Polícia Militar? Os expositivos atuam como” embaixadores” das corporações Brasil afora e participam de campanhas preventivas e eventos voltados à comunidade. Aqui no Acre, não será diferente e vamos além, nossa intenção é promover passeios com crianças, mostrando a relevância do serviço da Polícia Militar para a sociedade”, explicou o comandante da instituição, Paulo César Gomes.

O supercarro será utilizado em exposições da corporação. Foto: reprodução

Neste sábado, 23, as fotos do super esportivo já envelopado com emblemas da Polícia Militar causaram euforia nas redes sociais. Segundo a assessoria, o V8 receberá a instalação da sirene e do giroflex para só então ser apresentado oficialmente a população.

Em fevereiro deste ano, no Shopping Catuaí de Maringá, a Polícia Federal também colocou numa mostra de exposição uma Lamborghini Gallardo apreendida em julho de 2021, em uma operação contra fraudes com cripto moedas. O veículo de luxo avaliado em mais de R$ 800 mil, se tornou a viatura mais poderosa da história da polícia brasileira.

