Após levar tiro nas costas, motorista de aplicativo consegue dirigir até o PS e pedir ajuda

O motorista de aplicativo Aldemir Cordeiro Bregense, 47 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo, na madrugada deste domingo (27), em uma das ruas do bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Aldemir tinha acabado de sair de casa para trabalhar pela madrugada, quando foi surpreendido por três criminosos que, de posse de armas de fogo, tentaram parar o veículo conduzido pela vítima. Aldemir não parou e desviou dos bandidos, então, eles dispararam três vezes contra o carro do motorista. Um tiro atingiu a porta do carro, o segundo atingiu o tanque de combustível e outro o fundo do carro, na parte do porta-malas, que acertou Aldemir nas costas. Após a ação, os criminosos também fugiram do local.

Mesmo ferido, o homem conseguiu dirigir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde pediu ajuda e foi socorrido. Devido a gravidade da lesão provocada pelo tiro, o homem foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco em uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram informações dos criminosos e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), colheram as informações e o caso será investigado. Segundo a polícia, Aldemir já possui passagem pela polícia por tráfico de entorpecentes.

ITHAMAR DE SOUZA

