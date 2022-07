Após redução de ICMS, acreanos terão redução de até 23% na tarifa de energia

Para os acreanos uma boa notícia surgiu no ínicio desta terça-feira (12), por parte do Ministério das Minas e Energia. Há uma previsão de redução de até 23% para a tarifa de energia nos próximos meses, a medida foi provada pelo Congresso Nacional.

Esta medida de redução se prevalece com a redução do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços ao teto de alíquotas de 18%. A lei obrigou a exclusão do ICMS com base de cálculos do PIS/Confins e fez com que houvesse a devolução integral aos consumidores de energia.

Dessa forma o Acre obtém uma redução de 23% na tarifa de energia, já outros estados como São Paulo, a redução é bem maior e fica em torno de 20%. Nos cálculos divulgados pelo governo, as medidas combinadas, podem promover reduções de mais de 20% nos estados de São Paulo, (-24,5%), Rio de Janeiro (-26,3%), Goiás (-23,6%), Paraná (-24,9%), Rio Grande do Sul (-25,1%), Maranhão (-32,1%), Paraíba (-20,6%) e Piauí (-28,7%).

