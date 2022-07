Acre ainda aguarda nota técnica para iniciar aplicação da CoronaVac em crianças entre 3 e 5 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, de forma emergencial, a utilização da vacina contra a Covid-19 CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos. O Programa Nacional de Imunização no Acre informou, nesta quinta-feira (14), que ainda está aguardando a nota técnica do Ministério da Saúde para ser repassado aos municípios. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco informou que também aguarda as recomendações.

“Existe todo um processo antes de iniciar efetivamente a vacinação desse público. Primeiro o Ministério da Saúde vai criar nota técnica com os informes e a gente vai passar para os municípios as informações, onde vai ter estimativa de público por município; o abastecimento do Estado para iniciar a vacinação e aí sim, a partir da data estabelecida pelo Ministério da Saúde, a gente vai iniciar os procedimentos. Existem fases para a gente seguir e, por enquanto, temos só a recomendação da Anvisa, nada estabelecido de que essa vacinação vá iniciar já agora”, destaca a gerente do PNI no Acre, Renata Quiles

Confira, abaixo, perguntas e respostas sobre a imunização das crianças de 3 a 5 anos:

A vacina é a mesma usada em adultos?

Sim. Crianças de 3 a 5 anos receberão a mesma dose que hoje é aplicada nas faixas etárias de 6 a 17 anos e nos adultos. Segundo a Anvisa, estudos indicam que a CoronaVac gerou até quatro vezes mais anticorpos contra a Covid-19 no grupo de 3 a 5 anos do que em adultos.

É seguro vacinar as crianças?

A decisão da Anvisa é de que a CoronaVac é eficaz e segura para esse público. Estudos apontaram que o imunizante diminui mortes, hospitalizações e a circulação do vírus.

Quais vacinas foram liberadas para esse público?

Atualmente, para a faixa etária entre 3 e 5 anos, somente a CoronaVac tem aprovação pela Anvisa, mas ainda precisa ser adicionada ao PNI pelo Ministério da Saúde para começar a ser aplicada.

A vacina da Pfizer pode ser aplicada em pessoas a partir de 5 anos e a CoronaVac já utilizada para quem tem a partir de 6 anos.

