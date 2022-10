Após três anos, tradicional romaria de São Francisco de Assis retorna em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Com saída precisa às 16 horas da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, localizada na cidade de Brasiléia, os fieis devotos de São Francisco de Assis, conhecido como o protetor dos animais e tido como padroeiro do município de Brasiléia, retornaram com a romaria após três anos.

Com o advento da pandemia, com exceção de 2021, quando realizaram uma carreta até o santuário localizado no km 5 da BR 317, Estrada do Pacífico, os fieis esperavam com ansiedade a volta da romaria.

Uma semana antes, a Paróquia de Nossa Senhora das Dores, que tem à frente o Padre Robson Eldes, com apoio de vários segmentos foi realizado uma vasta programação no santuário, com sorteio de brindes, bingos, praça de alimentação, onde recebeu muitos visitantes durante toda a semana.

“Esta é minha primeira experiência com a Procissão. Eu cheguei aqui no início da Pandemia e no ano passado, fizemos uma carreata que me surpreendeu com a quantidade de veículos que seguiu até o santuário. Hoje é um novo começo para os devotos de São Francisco, que estão vivenciando novamente a fé a um santo que tantos tem amor e carinho…”, destacou o Pároco Robson Eldes.

Após cumprirem o trajeto de aproximadamente 8km, foi realizado uma missa campal no Santuário, onde muito rezaram agradecendo suas graças alcançadas em homenagem a São Francisco de Assis.

Veja imagens do evento.

