Araketu, Margareth Menezes, Cobras Dance e Álamo Kário levantam multidão no segundo dia de folia em Brasiléia

O segundo dia de folia do carnaval fora de época, o Carnavale realizado pela prefeitura de Brasiléia, levou uma multidão de quase 20 mil pessoas para a praça Ugo Poli, na cidade de Brasiléia.

As expectativas, apesar do imprevisto que resultou no cancelamento da banda Babado Novo, foi superado e as atrações para o sábado; Araketo, Margareth Menezes como shows nacionais e acompanhadas das locais como, Dj’s, Cobras Dance e Álamo Kairo, não deixou que os foliões ficassem parados.

A simpatia do cantor e compositor Dan Miranda que agora está à frente da Banda Araketu, mostrou seu talento e lembrando dos grandes hits, além dos novos, fazendo todos pular e dançar. Margareth Menezes relembrou seus antigos sucessos em seguida e o fechamento foi com o cantor Álamo Kario.

“Recebemos visitas de foliões de vários lugares do Estado, além da Bolívia e Peru. Tem gente de Rondônia e o comercio de forma geral, foi aquecido neste final de semana. O Carnavale provou que é um dos maiores eventos do Acre e o povo estava com saudades. O encerramento neste domingo, dia 3, quando Brasiléia completa 112 anos, começará na tarde com o bloco Rolinhas do Coronel e vocês estão convidados”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

Em tempo, o bloco Rolinhas do Coronel é um dos mais antigos do Acre, com mais de 20 anos de fundação. Sua participação se dá sempre no carnaval de fevereiro e estava sem ir para a rua, desde 2020, devido a pandemia.

Neste ano, excepcionalmente, participará do carnaval fora de época terá os homens vestidos de mulher e vice-versa, além dos que aproveitam para mostrar suas fantasias na data especial.

Neste domingo, dia 3, quando Brasiléia completa seus 112 anos de emancipação política, as atrações ficam para bandas convidadas e locais, onde se espera um público um pouco menor, mas que leva muita alegria para quem participa.

Bloco Rolinhas do Coronel será uma das atrações na tarde deste domingo, dia 3, com concentração na parte alta da cidade – Foto: Alexandre Lima/Arquivo

Um dos destaques, fica para a organização da empresa Bial Som, que disponibilizou uma grande estrutura de equipamentos, digna de grandes shows e não deixou a desejar. Os eventos realizados em todos o Estado mostra que o brasileiro está se cuidando um pouco e está procurando se divertir.

O evento realizado em Brasiléia contou com o apoio do governo do Acre, que reforçou a segurança, além do apoio das forças de segurança federal. Somente na manhã desta segunda-feira, dia 4, será disponibilizado um relatório de todos o evento.

