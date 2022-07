App Mais Delivery participa do desfile de 112 anos de Brasiléia

O aplicativo Mais Delivery teve seu reconhecimento publico como ferramenta de desenvolvimento local nos municípios de Brasileia e Epitaciolandia.



No desfile de comemoração aos 112 anos do município de Brasileia, a escola Elson Dias Dantas destacou os servicos prestados pelo aplicativo desde o início de seu lançamento, com destaque ao período da pandemia, onde possibilitou ao comercio local manter seu funcionamento nesse periodo tão crítico para esse setor.



Destacou-se ainda sua função na geração de renda para as centenas de entregadores que viram na ferramenta a possibilidade de trabalhar de maneira organizada e com muita dignidade prover suas familias.



A escola foi muito assertiva na escolha do aplicativo para representar o tema economia local, pois o aplicativo fez e continuará fazendo a diferença no comércio local e na vida da população desse tão próspero município!

