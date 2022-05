Árvore cai em cima de barco, mata casal e deixa um idoso ferido no interior do Acre

Um grave acidente durante uma pescaria no quilômetro 60, na região do Antimary, em Sena Madureira, interior do Acre, matou duas pessoas e deixou um idoso ferido nessa quinta-feira (26). Uma árvore caiu em cima da embarcação em que a família estava.

As vítimas fatais são o casal Ayla Dutra Fernandes, de 22 anos, que morreu a caminho do hospital, e o marido dela, o sargento da Polícia Militar José Fernando de Souza, de 47 anos, que morreu na hora, mas o corpo ainda está no local e deve ser resgatado pelos bombeiros ainda nesta sexta-feira (27).

A terceira vítima é Wilson Bernardino, de 65 anos, avô da jovem, que sobreviveu e foi quem pediu socorro. De acordo com a família de Ayla, os três saíram na manhã dessa quinta para pescar e retornariam apenas no sábado (28), e por volta das 14h teve um temporal.

A família ficou sabendo do acidente por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encontrou o idoso e Ayla, que foram socorridos por pessoas da região e eram trazidos para Rio Branco. O idoso passou o contato de um familiar e a equipe avisou o que tinha acontecido.

“Seu Wilson veio andando mesmo com a perna quebrada, ouviu o barulho de uma motosserra, tirou ela da água, colocou no seco e foi andando e conseguiu chegar até onde estava essa motosserra e pediu ajuda. O pessoal foi atrás de ajuda em outra embarcação, colocaram ela, mas eram duas horas de viagem. Quando chegou perto do Bujari, eles encontraram o Samu, mas ela já estava sem vida”, contou Dheyme Monteiro, tia da jovem.

O idoso foi atendido no Pronto-socorro de Rio Branco, engessou a perna devido à uma fratura, mas já recebeu alta do hospital.

Colaborou Dayane Leite, da Rede Amazônica Acre

