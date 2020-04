Assaltantes encapuzados rendem e amarram casal na BR-364, levam objetos e mais de R$ 5 mil

Um assalto à mão armada foi registrado em uma propriedade na BR -364, nas proximidades do município de Manoel Urbano, mas precisamente nas imediações da Ponte do Rio Purus, por volta de 1h da madrugada desta terça-feira (31).

Segundo Informações repassadas pelo radialista Aldejane Pinto, um casal de moradores foi amarrado na residência, local onde funciona um restaurante.

O casal foi rendido por pelo menos cinco assaltantes armados e encapuzados, eles foram amarrados e obrigado a entregar toda a quantia de dinheiro que tinha em casa, algo em torno de R$ 5 mil.

O casal identificado por João Pinto Feitosa, de 50 anos, mais conhecido como manteiga, e a mulher identificada por Mara, também de 50 anos. Logo depois de render o casal, os assaltantes fizeram uma varredura na residência, levando um cordão do proprietário, pulseiras, brinco banhado a ouro, perfumes e outros cosméticos que a mulher vendia no local.

Os bandidos levaram também duas motocicletas, sendo uma Bis e uma moto Titan, além de dois televisores.

Após a fuga dos assaltantes, o casal conseguiu se desvencilhar e acionar a Polícia Militar de Manoel Urbano que se deslocou até o KM13, que fica nas Imediações da Ponte do Rio Purus, mas antes de chegar ao local se deparou com dois assaltantes que estavam retornando para Manuel Urbano em uma das motos roubadas.

Os assaltantes empreenderam fuga, no entanto, um deles foi identificado e preso. A PM identificou Gabriel Carvalho, de 18 anos, natural de Porto Velho, em Rondônia, que estava em Manoel Urbano. Já o outro assaltante conseguiu fugir pela mata no escuro.

De acordo com a polícia, alguns objetos foram recuperados, como por exemplo, a moto Bis, dois televisores, R$ 50 e as jóias, cosméticos e um celular. Gabriel foi levado para a delegacia juntamente com os objetos recuperados para os demais procedimentos cabíveis.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...